Gabriela Firea, discuţii despre sprijinirea turismului în timpul crizei COVID. Soluţiile discutate cu reprezentanţii din domeniu

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a discutat, într-o videoconferinţă, cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai mediului asociativ din turism despre posibilitatea de susţinere a acestei industrii, una dintre cele mai afectate de pandemie, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei.

"Apreciez sprijinul acordat de sectorul turistic pe durata stării de urgenţă, când anumiţi hotelieri au pus la dispoziţia PMB spaţii pentru carantină şi pentru cazarea temporară a personalului medical. Acesta este modelul în care cred - de colaborare permanentă şi consistentă. Mă bucur că avem această întâlnire, în care putem auzi propunerile dvs. concrete cu privire la posibile colaborări în industria turismului", a spus Firea.

Reprezentanţii din domeniul turismului au făcut propuneri atât pe termen scurt, cât pe termen mediu şi lung. Gabriela Firea a dat asigurări că va analiza posibilitatea aplicării acestora şi a prezentat măsurile aflate deja în pregătire.

Între acestea sunt reducerea anumitor taxe pentru industria de turism - taxa de ocupare a domeniului public, taxa pe clădiri etc -, având în vedere faptul că lipsa încasărilor din ultima perioadă îi pune în imposbilitatea de a onora taxele la nivelul actual.

"Potrivit partenerilor de discuţie, în Bucureşti sunt înregistrate 13.000 de unităţi care activează în industria de profil şi peste 40.000 de persoane angajate în domaniu, alte 27.000 activând în domenii conexe – cum este cel al activităţilor şi spectacolelor culturale, aşadar domenii care contribuţie la circulaţia turistică şi care au fost închise complet pe durata ultimelor luni", se arată în comunicatul Primăriei Capitalei.

Propunerile Gabrielei Firea pentru relansarea turismului

De asemenea, s-a propus înfiinţarea unui Centru de conferinţe şi a unei Case a Turismului, transformarea actualului organism de turism al Capitalei (Bucharest Tourism Board – BTB) în organizaţie de management al destinaţiei (OMD).

"În prezent, normele de aplicare a legii care reglementează înfiinţarea unor astfel de organizaţii nu sunt încă publicate, ca urmare a fost agreată înfiinţarea unei structuri premergătoare viitoarei OMD. Mediul privat şi serviciile de profil ale PMB deja colaborează pe acest subiect. Un prim draft al statutului noii oganizaţii ar putea fi gata săptămâna viitoare şi va fi prezentat membrilor BTB pentru a veni cu eventuale modificări. Următorii paşi sunt: susţinerea în CGMB a noului statut, alături de o strategie şi un plan de acţiune pe orizontul de timp 2030", scrie în comunicatul Primăriei.

Totodată, se are în vedere organizarea de evenimente care să încurajeze circulaţia turistică, în condiţii de deplină respectare a măsurilor de distanţare fizică şi protecţie a participanţilor.

"Industria de turism a argumentat prin faptul că de fiecare dată când au avut loc evenimente la nivelul Capitalei, acest lucru a fost benefic pentru sectorul turistic, regăsindu-se în creşterea încasărilor şi angajărilor, aşadar în mai buna ocupare a forţei de muncă, dar şi în creşerea taxelor achitate de acest sector către stat", arată sursa citată.

Alte propuneri se referă la eliberarea de vouchere pentru transport public şi pentru vizitarea de obiective din sectorul cultural (muzee, galerii etc.) - care să fie distribuite de hotelieri; creşterea gradului de reglementare şi organizare în Centrul Vechi, zonă care atrage mare parte dintre turiştii Capitalei, pentru a deveni un spaţiu mai primitor decât în prezent; îÎnfiinţarea de spaţii de parcare pentru autocarele turistice, respectiv pentru îmbarcare/debarcare – pentru început 5 locuri de parcare plătite în zonele Palatul Regal /Sala Palatului si zone de imbarcare/debarcare pasageri în Piaţa Unirii, Calea Victoriei (Zona CEC), Piaţa Victoriei (Antipa), Arcul de Triumf; subiectul va intra în analiza Administraţiei Străzilor şi a Poliţiei Locale; înfiinţarea de centre de informare turistică; înfiinţarea unei autogări a Capitalei şi itroducerea afişajului multilingv în mijloacele de transport STB.

Primarul Gabriela Firea a amintit, totodată, că AMPT lucrează la o campanie de promovare a monumentelor din Capitală.

