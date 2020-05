Gabriela Firea propune mai multe spaţii unde pot avea loc spectacole în aer liber. "E important să reluăm activitatea teatrelor"

"Am fost și rămân în continuare un susținător al culturii, de aceea consider că este important să reluăm activitatea teatrelor noastre, mai ales în condițiile în care în această vară mulți dintre bucureșteni aleg să nu plece din Capitală sau își reduc vacanțele. Am apreciat foarte mult ceea ce ați făcut în această perioadă dificilă în care ne aflăm, iar proiectele pe care le-ați derulat online au avut un impact foarte mare la public", a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Edilul Capitalei susține că "organizarea de spectacole în aer liber, respectând normele impuse de starea de alertă ar fi un lucru bine venit, pentru că avem teatre și instituții culturale care au terase și spații deschise” și a menționat câteva dintre acestea".

Gabriela Firea a prezentat câteva dintre propunerile de spații în aer liber luate în calcul, unde pot avea loc spectacole în condiții adaptate actualului context medical

Teatrul de Vară din Parcul Herastrău, cu o capacitate de 2.000 de locuri, administrat de Teatrul Constantin Tănase, dar care poate fi folosit în baza unui program bine stabilit de toate instituțiile culturale.

Teatrul Odeon – care se poate transforma în teatru în aer liber prin culisarea tavanului, fiind singura instituție publică cu această structură, care permite o astfel de transformare.

Teatrul de Comedie propune ca spatiu Teatrul de Vara amenajat la intrarea in Parcul « Alexandru Ioan Cuza » din sectorul 3

Teatrul Evreiesc de Stat propune Gradina De Vara din Parcul National din sectorul 2

Teatrul Ion Creangă - care poate începe stagiunea estivală în curtea Casei Eliad, aflat in administrarea ARCUB.

Teatrul Masca – ce deține o scenă mobilă care poate fi montată în spații publice și, de asemenea, poate fi folosită și de alte instituții.

Teatru Dramaturgilor – care a obținut aprobarea de a juca în curtea Casei Filipescu-Cesianu, ce aparține Muzeului Municipiului București și în curtea Muzeului Național al Literaturii Române.

Teatrul Țandarică – unde este disponibilă o terasă.

Opera Comică pentru Copii - care poate organiza spectacole în curte.

Circul Metropolitan – care deține, de asemenea, un spațiu în aer liber.

Creart – care derulează proiectul Grădina cu filme (cinematograf în aer liber) în spațiul din Piața Lahovari nr.7.

Primăria Capitalei administrează 29 de instituții de cultură, dintre care 15 teatre.