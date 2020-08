Gabriela Firea, după congresul PSD: Dacă se va uita şi de data asta ce am promis, nu ne rămâne decât să plecăm cu toţii acasă

"Cred ca depinde de noi daca ceea ce am stabilit azi se va aplica şi se va transpune in realitate în fiecare zi. Am mai avut langa noi oameni care ne sfatuiau de bine, toate lucrurile dispareau in neant.

Daca se va uita si de data asta ce am promis, nu ne ramane decat sa plecam cu totii acasa. Pornim practic pe alte baze. Avem o conducere colectiva, ne dorim sa avem dezbateri serioase faţă în faţă, nu pe la colturi si sa nu ne asumam ceea ce gandim.

Depinde de fiecare dintre noi", a spus Gabriela Firea la România TV.

Social democrații și-au ales sâmbătă conducerea în cadrul unui Congres extraordinar care a fost organizat, pentru prima dată, prin video-conferință. Din cauza pandemiei de coronavirus, noua conducere a PSD a fost aleasă de cei peste 1.500 de delegați printr-un vot desfășurat în 38 de locații din țară.

Marcel Ciolacu a fost ales preşedinte al PSD cu 1.310 voturi. Eugen Teodorovici a a vut 91 de voturi, potrivit anunţului făcut de Decebal Făgădău.

Cum arată organigrama conducerii PSD:

Marcel Ciolacu - Președinte

Gabriela Firea, Prim-vicepreședinte

Sorin Grindeanu - Prim-vicepreședinte

Paul Stănescu, secretar general

Vasile Dâncu, Președinte al Consiliului Național

Mihai Tudose, vicepreședinte pe Zona economică

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte pe Zona de Muncă și Protecție Socială

Gabriel Zetea, vicepreședinte pe Zona de Administrație și Infrastructură

Daniel Băluță, vicepreședinte pe Regiunea București-Ilfov

Victor Negrescu, vicepreședinte pe Zona Centru

Titus Corlățean, vicepreședinte pe Zona Sud

Ionuț Pucheanu, vicepreședinte pe Zona de Sud-Est

Claudiu Manda, vicepreședinte pe Zona de Sud-Vest

Laurențiu Nistor, vicepreședinte pe Zona de Vest

Radu Moldovan, vicepreședinte pe zona de Nord-Vest

Dragoș Benea, vicepreședinte pe Zona de Nord-Est

Citeşte şi Gabriela Firea: Nu mai merge "aceeaşi Marie, cu altă pălărie". Marcel Ciolacu: S-a dus vremea tătucilor