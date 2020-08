Gabriela Firea: Nu mai merge "aceeaşi Marie, cu altă pălărie". Marcel Ciolacu: S-a dus vremea tătucilor

Discursuri fulminante la Congresul PSD. "În plan politic, în plan sociologic toate sună foarte bine, în teorie, nu! Dacă rămânem tot așa, nu au dreptate românii când spun că este "aceeași Marie, cu altă pălărie". Să nu zicem că Maria noastră este cea mai frumoasă, cea mai bună. Este nevoie de o altă Marie.

Dacă schimbăm numele, sigla, poate chiar sediul, nu înseamnă că s-a produs o revoluție! Adevărata revoluție vine în gândire, în modul de abordare! În timp ce la București politicienii s-au bătut să fie pe afișe, pe mash-uri, care costă foarte, foarte mult, că știu cât costă, dar uită de oameni! Mă întreb de unde atâția bani? De unde au ei atât de mulți bani? Îi văd că se laudă 6-7 lideri de partide că s-au unit!

Eu nu am făcut nimic greșit nici în viața politică, nici în viața privată! Mie nu îmi este rușine, nu are de să-mi fie rușine! Lor să le fie rușine că se ascund după 5-6 partide, lor să le fie rușine! Cine a făcut greșelile și știm cu toții cine le-a comis, acela a plătit! Gata! Votul pentru greșelile istorice s-a dat, acum nu putem plăti la infinit pentru greșelile unui om.", a spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea s-a referit la Congresul PSD la plecările recente din PSD şi a transmis o zicală celor plecaţi care se referă la "trădare" şi "trădători".

Ciolacu: PSD s-a bazat de-a lungul timpului pe tătuci şi acest lucru nu a făcut bine partidului, nici României. Vremea tătucilor a apus

Marcel Ciolacu a afirmat că PSD s-a bazat de-a lungul timpului pe tătuci, iar acest lucru nu a făcut bine nici partidului, nici României. El a adăugat că „vremea tătucilor a apus". Acesta a prezentat şi echipa care va face parte din conducerea formaţiunii, dacă va fi ales şa şefia PSD.

„Suntem partidul primarilor, avem în jur de 1.700 de primari, peste jumătate de primarii din România care sunt aproape de oameni. Eu cred în victoria la alegerile care urmează. Vă spun şi vouă să credeţi. Avem cei mai eficienţi primari şi preşedinţi de CJ. Avem prima şansă. Depinde numai şi numai de noi, de puterea noastră să transformă această şansă într-o victorie care să arate că PSD e în continuare cea mai importantă forţă politică din România. Avem oameni buni, dar care nu au fost lăsaţi să vină în faţă. PSD s-a bazat de-a lungul timpului pe tătuci şi acest lucru nu a făcut bine partidului, nici României. Vremea tătucilor a apus. Eu vreau un PSD de echipă şi de aceea am adus cei mai buni oameni Gabriela Firea, Sorin Grindeanu, Paul Stănescu, Olguţa Vasilescu, Daniel Băluţă, Radu Moldovan, Ionuţ Pucheanu, Dragoş Benea, Laurenţiu Nistor, Doina Fedeorovici, Victor Negrescu. Aceasta e echipa nou. Mă bazez pe voi. Ştiu că împreună vom reuşi. Aşa să ne ajute Dumnezeu", a afirmat Marcel Ciolacu la Congresul PSD de sâmbătă.

El a adăuguat că vrea un PSD care să fie pro-european şi care să dezvolte parteneriatul cu NATO şi cel strategic cu SUA.

„Să fim patrioţi înseamnă să apărăm bogăţiile ţării, dar şi să apărăm companiile multinaţionale. Ne intereseaz modernizarea partidului, dar în acelaşi timp important e şi un alt lucru. Realizarea unui plan naţional de dezvoltare. România are nevoie de un plan naţional al ţării care să includă economia, educaţia şi sănătate. PSD are forţa şi experienţa de a construi acest plan. Ne dorim o Europă socială, o UE echitabilă şi coezivă. E timpul să contăm în rolul nostru european. PSD susţine consolidarea parteneriatului cu NATO şi dezvoltarea parteneriatului strategic cu SUA. Trebuie şi vom contribui la dezvoltarea relaţiei transatlantice. Împreună vom face din PSD o formaţiuni politică modernă şi responsabilă, partidul de stânga de care România are nevoie", a conchis Ciolacu.