Gabriela Firea: "Este aberant să ţii toate şcolile închise. Să se testeze în masă, nu putem rămâne blocaţi în scenariul din martie"

Fostul primar general a anunţat că propunerea PSD pentru deschiderea şcolilor este, în continuare, testarea în masă a elevilor şi profesorilor şi chiar a părinţilor, acolo unde se impune. În acest sens, Gabriela Firea a amintit că programul de testare în masă a fost deja început în timpul mandatului său, deci testele şi materialele necesare există deja pe stoc.

"Aş vrea să abordez un subiect pe care l-am discutat în cadrul Comitetului Politic Naţional şi anume această situaţie singulară la nivel european şi aberantă, spun eu cu privire la închiderea şcolilor. În Capitală s-a luat măsura închiderii unităţilor de învăţământ, o măsură injustă pentru profesori si elevi. În Europa, doar România şi Lituania ţin şcolile închise. Nu există nicio justificare şi cerem noului prefect al Capitalei să redeschisă şcolile din Capitală. Ce e de făcut? Să fie testaţi profesorii şi elevii şi doar unde e un focar să iei o astfel de măsură de închidere a şcolii. Am şi eu copii, sunt părinte, vorbesc în fiecare zi cu zeci poate sute de mame, de familii. Toată lumea e îngrijorată. Nu se poate compara învăţământul în clasă cu cel online. Copiii nu mai socializează, nu îşi mai văd profesorii. Sunt de asemenea multe familii în care copiii sunt supravegheaţi de bunici, iar aceştia nu sunt familiarizaţi cu metodolodia online

In luna martie intreaga Europa si noi nu eram la fel de bine pregatiti. Spitalele nu erau dotate cu aparatura de testare, nu se faceau triaje epidemiologice, in acel moment era un risc foarte mare. Acum, cel putin la nivelul Capitalei, avem stocuri de materiale sanitare, de teste, pentru cateva luni, suntem pregatiti.", a spus Gabriela Firea.

Fostul primar al Capitalei a explicat şi postarea pe Facebook în care anunţa că a preluat biroul de candidat de la Senat.

"Am explicat foarte bine in postare. Eu am fost senator, din postura de senator am candidat la primarie, iar acum candidez din nou la Senat. Acel birou este pentru audiente, trebuia sa fiu mai exacta si sa spun ca este un birou de candidat. Este vorba despre faptul ca vreau sa ma intalnesc in continuare cu bucurestenii, chiar daca nu mai sunt primar. Nu este la Senat, din moment ce nu am fost aleasa, inseamna ca nu am fost eu foarte clara, voi fi mai atenta pe viitor.", a afirmat Firea.

În ce priveşte imobilul prăbuşit miercuri seara în centrul Bucureştiului, Gabriela Firea a spus că există un proiect, deja început, de consolidare a peste 300 de clădiri cu risc seismic din Capitală.

"Avem la Primarie si lasat spre continuare cel mai ambitios program de consolidare a cladirilor cu risc seismic. Erau peste 300 de cladiri cu risc seismic ridicat. Jumatate din suma este achitata de primarie, iar cealalta jumatate de proprietar, in 20 de ani. Cele mai multe cladiri cu risc seismic sunt proprietate privata. Sa speram ca va fi continuat acest program. Cladirea care s-a daramat este in program si toti proprietarii au fost instiintati. In 30 de ani au fost consolidate 20 de cladiri, iar noi in doi ani am consolidat 30 de cladiri. Am intrebat colegii si au spus ca fusesera notificati proprietarii si erau in procedura de initiere a consolidarii.", a asigurat fostul primar general.

"Nu mai tin legatura. Imi pare rau ca este acolo, nu poti sa te bucuri de incarcerarea unui om. Aseara tarziu am citit un mesaj foarte emotionant al iubitei sale si am fost emotionata ca om, dar ca om politic spun foarte clar ca nu mai am nicio legatura si, din pacate, dansul a reprezentat o pagina neagra in istoria Partidului Social Democrat. Niciodata eu si sotul meu nu am fost solicitati si nici nu am intrebat daca vor sa facem acest lucru (n.r. să fie naşii de cununie ai lui Dragnea şi ai Irinei). Nu e Irina vinovata pentru deciziile politice, chiar daca s-a spus ca Dragnea era sfatuit de cineva. Poate si eu am luat unele decizii proaste, sfatuita de cineva, dar mi-am asumat.", a spus Firea.