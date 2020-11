Gabriela Firea: Guvernul Orban a devenit pericol public. Doar în România şi Letonia s-au închis şcolile de-a valma

„Scolile trebuie inchise doar acolo unde sunt focare. Doar in Romania si Letonia s-au inchis scolile de-a valma. Peste tot in rest scolile sunt deschise cu respectarea regulilor", a spus Gabriela Firea la Antena 3.

Fostul primar al Capitalei susţine că Bucureştiul are tot angrenajul medical să nu ajungă la închidere. Firea precizează că sunt protocoale cu peste 30 de clinici private care pot completa la efortul de testare al statului.

"Capitala are tot agrenajul medical sa nu ajunga la inchidere. Sunt protocoale cu peste 30 de clinici private care pot completa la efortul de testare al statului. Toata infrastructura medicala trebuie pusa la treaba. De maine se pot face 5.000-6.000-7.000 de teste pe zi in Capitala, in afara de testele din anchetele epidemiologice. De ce nu se foloseste DSP si Ministerul Sănătății? Guvernul Orban a devenit un pericol public", a mai precizat Gabriela Firea.

Reamintim că preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi seară, că toate şcolile vor trece în scenariul roşu, adică elevii vor face doar cursuri online.