Gabriela Firea îl ameninţă pe Liviu Dragnea cu dosar penal

”Ceea ce face acum Dl Dragnea prin Legea Bugetului este falimentul Capitalei Romaniei dintr-un singur motiv: sa se razbune pe mine, pentru ca am avut curajul sa-i spun ca izoleaza tara si distruge echipa politica. Dovedeste ca ii uraste pe bucuresteni, pentru ca ei vor avea cu 25% mai putine servicii publice, daca Bugetul va fi votat in forma actuala de Parlament.

Le garantez locuitorilor din Bucuresti, cu sau fara buletin de Capitala, ca voi lupta cu aceasta monstruozitate de buget, si ne vom adresa tuturor forurilor interne si externe.

Functionarii si demnitarii care pun in practica tot ceea ce comanda Dl Dragnea sa se gandeasca de doua ori, pentru ca vor raspunde personal, posibil chiar si pentru abuz in serviciu. Dumnealui va fugi de raspundere, cum a facut si in cazul OUG 13 pusa la cale de el : cand a vazut ca reactiile sunt negative, a dat vina pe cei mici. Ca un adevarat barbat de stat!

Sa nu se mai ascunda dupa Olguta, Codrin si Doinita! Sa vina el personal sa explice de ce vrea haos in Capitala!”, scrie Gabriela Firea.