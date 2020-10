Gabriela Firea: "Ţara noastră decontează lipsa de măsuri ferme luate de ministerul Sănătăţii"

"Categoric, orice om rational este ingrijorat, dar nu este o noutate, tara noastra deconteaza lipsa de masuri ferme ale ministerului Sanatatii. Specialistii au spus ca trebuie sa adoptam aceleasi masuri ca in tarile UE, dar noi avem un model romanesc. Noi am trait intr-o falsa liniste sociala, pentru ca nu se testa. Acum cetatenii merg si se testeaza la cerere, nu e meritul DSP sau al ministerului Sanatatii.

La aproape 40.000 de teste, peste 4000 de pozitivi, peste 10% teste pozitive.

Este un licar de speranta, anume ca persoanele care se testeaza benevol, macar se izoleaza si iau un tratament usor si nu mai merg in comunitate.", a spus Gabriela Firea la România TV.

Gabriela Firea a comentat şi declaratiile presedintelui Iohannis, care a dat miercuri asigurari ca alegerile parlamentare se vor desfasura pe 6 decembrie.

"Noi am solicitat amanarea alegerilor locale si parlamentare, nu s-a acceptat niciuna. De aceea, daca tot se organizeaza in pandemie, romanii trebuie sa stie ca mai avem o speranta, anume ca acest guvern care a scapat fraiele de sub control, macar sa fie inlocuit de o noua majoritate, care sa formeze un guvern de oameni competenti.

Ministrul Sanatatii este depasit, nu vrea sa asculte specialistii, nu are nicio solutie europeana, aplica mecanic doar strategiile impuse de prim ministru. Aceasta formula guvernamentala a dovedit ca nu este capabila sa scoata tara din criza sanitara iar sub ochii lor moare si economia, desi se pretind de dreapta.

Sunt sectoare economice care nu permit telemunca, asa ca ce fac parintii ai caror copii raman acasa?", a adaugat Firea.

"Suntem candidaţii pentru municipiul Bucureşti, vom ajunge cu votul românilor din Bucureşti în Parlamentul României şi dorim să contribuim la schimbarea în bine a tot ceea ce se întâmplă în Parlament, astfel încât Parlaentul şi Guvernul să nu se mai îndepărteze niciodată, dar niciodată de ceea ce vor românii, oricunde ar locui aceştia", a afirmat Gabriela Firea, miercuri la depunerea listei candidaţilor PSD pe Bucureşti, la biroul electoral municipal.

