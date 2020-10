Gabriela Firea, la depunerea listelor de candidaţi PSD Bucureşti: "Nu sunt de acord cu austeritatea, pentru că bani sunt"

"O cunoasteti pe Rodica Nasar, secretar de stat la Ministerul Sanatatii si ceilalti coelgi mai noi care ni se alatura si sunt convinsa ca vom propune in Parlament legi pentru un trai mai bun pentru romani.

Gandurile romanilor se indreapta catre solutii concrete pentru problemele sanitare, de asta am vrut specialisti care vor ajuta la corelarea cadrului legislativ si politicile sa fie bune.

Mai avem o mare preocupare pentru economie, de aia l-am vrut pe domnul Zamfir, pentru ca, odata criza sanitara depasita, un alt mare pericol este cel al saracirii polulatiei, iar solutii de la guvernare nu am vazut, sau sunt minimale. Ceea ce se va intampla in parlament este foarte important. Imi doresc un nou guvern, care sa nu faca gafe, care sa nu se poticneasca, sa nu stea in concedii, ci la discutii cu specialistii, pentru ca avem specialisti.

Asta este telul nostru, sa lucram din prima zi pentru oameni. Nu sunt deloc de acord cu austeritatea, pentru ca bani sunt. Daca nu sunt, sa ne spuna guvernul unde sunt banii imprumutati saptamanal, pentru ca guvernul nu are credibilitate, de aceea dobanzile sunt foarte mari.

Ministrul Finantelor a fost invitat in parlament sa dea explicatii.

NU ne vom indeparta de ce vor romanii, adica o viata mai buna.", a declarat Gabriela Firea la conferinţa de presă organizată cu ocazia prezentării listei PSD Bucureşti pentru alegerile parlamentare.

Primarul în funcţie al Capitalei a anunţat si pe Facebook depunerea listelor de candidaţi PSD pentru Camera Deputaţilor şi Senat.

"Marile realizāri sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverentā (S.J.). Am depus acum listele de candidati pentru Senat si Camera Deputatilor.

Vom munci in Parlament pentru cei care ne trimit acolo prin votul lor. Nu vom chiuli, asa cum nu am absentat nici din alte functii pe care le-am castigat. Ne vom alatura colegilor nostri social-democrati care doresc siguranta unui trai mai bun pentru fiecare român. Eu candidez pentru Senatul Romaniei, unde voi continua ceea ce am inceput la Primaria Capitalei, proiecte in care interesul oamenilor se va afla mereu pe primul loc. Aceasta este normalitatea si niciun politician nu trebuie sa uite ca se afla in slujba cetatenilor.", a scris Firea.

