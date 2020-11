Gabriela Firea, plângere penală împotriva lui Ludovic Orban şi ministrului Fondurilor Europene: Mi-au confiscat munca. Ăsta e un furt!

Voi face plângere penală împotriva premierului şi împotrivta Ministrului de Fonduri Europene, care astăzi au semnat un contract de finanțare împreună cu noul primar, primarul dreptei unite, pentru finanțarea reabilitării conductei de termoficare, un contract care era gata în urmă cu un an de zile, la care am lucrat împreună cu echipa mea din cadrul Primăriei, 4 ani de zile noi am realizat strategia energetică a Capitalei, de asemenea studiul de fezabilitate și am îndeplinit toate condiționalitățile solicitate de la Bruxelles.

E vorba de 330 de milioane de euro. De când a venit acest guvern ni s-a zis că nu putem semna acest contract de reabilitare a termoficaţiei din Capitalei. Guvernanţii au sabotat bucureştenii, mai puţin contează că au confiscat munca mea, a echipei mele, dar ăsta este un furt”. În acest an se putea reabilita o partea a reţelei de termoficaţie.", a declarat Gabriela Firea la Antena 3.

Anunţul făcut de Nicuşor Dan. Proiectul are valoarea totală de 1,5 miliarde de euro

"Alături de premierul Ludovic Orban și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, am semnat azi contractul de finanțare pentru modernizarea rețelei primare de termoficare a Capitalei. E vorba de un proiect în valoare totală de 1,5 miliarde de lei, dintre care aproximativ 87% fonduri europene nerambursabile, prin care vor fi reabilitați 212 kilometri de conductă din rețeaua primară.

În plus, Guvernul României – prin premierul Ludovic Orban – s-a angajat să contribuie separat cu 200 de milioane de euro pentru reabilitarea unei alte părți din rețeaua primară de termoficare, dar și cu demararea unui proiect pentru modernizarea producției de energie pentru termoficare, în cadrul ELCEN (pentru care voi reveni cu detalii în curând). Parteneriatul dintre municipalitatea bucureșteană și Guvern presupune de asemenea continuarea investițiilor în eficientizarea energetică a clădirilor prin izolare termică.



Pornesc deci acest mandat cu 4 proiecte importante pentru rezolvarea problemei căldurii și apei calde în București: două proiecte pentru reabilitarea rețelei principale de termoficare, un proiect pentru îmbunătățirea producției de energie termică și un proiect pentru termoizolarea blocurilor. Cu ajutorul bucureștenilor și în parteneriat cu administrația centrală, le voi duce la capăt.", a spus Nicuşor Dan.

