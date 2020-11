Nicuşor Dan: Promit că intervenţiile la avarii vor fi cele mai rapide cu putinţă

”Sunt un primar independent susținut de două partide. Din USR am plecat pentru un motiv. Vreau să spun că am o relație și profesională și personală foarte bună cu premierul Orban. Am avut un sprijin foarte mare din partea acestuia și în campania electorală” , a declarat Nicușor Dan.

”Este greu să gestionezi piețele, în București avem vreo 30-40. Este foarte greu să ajungi să pui niște măsuri punctuale, este o decizie dificilă. O să rezolvăm să avem aceleași număr de tarabe atât afară, cât și în interior” , a declarat edilul.

”Există piețe care din structura construcivă se pot deschide și piețe care nu se pot închide. Eu sunt primarul Bucureștiului, eu trebuie să respect legea. Dacă aș da în judecată Guvernul ar dura cam două-trei luni. Responsabilitatea mea este ca Bucureștiul să aibă piețe” , a adăugat acesta.

”Bucureștenii au niște nevoi, printre acestea sunt de a achiziționa produsele pe care țărănii de pe lângă Capitală, aceste nevoi vor fi satisfăcute. Există în București piețe volante și oamenii aceia reușesc să vândă de 3-4 patru ani de zile” , a explicat Nicușor Dan.

Problema apei calde

”Sunt două răspunsuri, pe termen scurt și termen mediu. Am semnat astăzi o finanțare. Specialiștii au spus unde sunt punctele sensibile, acestea le vom face în trei ani și jumătate. Eu am avut o campania electorală foarte corectă și onestă. Promit două lucruri: că intervențiile la aceste avarii vor fi cele mai rapide cu putință și că o să avem o comunicare onestă cu cetățenii. Asta o să avem în câteva zile, am alocat niște oameni” , a declarat edilul.

Nicușor Dan despre teatrele închise din Capitală

”Decizia Guvernului României se bazează pe niște specialiști pe care eu nu vreau să îi contest. Există foarte multe zone speciale în care există un risc epidemiologic, eu nu am competența să vad care sunt mai riscante. Atâta timp cât echipa națională de specialiști a României au spus că există un risc în teatre, înseamnă că există” , a continuat Nicușor Dan.

Situația școlilor din Capitală

”Suntem într-o situație excepțională în care încercăm să nu punem presiune pe sistemul medical. Sunt foarte multe prin care acest virus se înmulțumește, fiecare activitate conduce la răspândirea acestui virus. Este un întreg calcul pe care și-l face o țară la nivel național. Guvernul României a ales această modalitate pentru a ajunge la această decizie au fost luate în calcul foarte multe lucruri” , a declarat edilul.