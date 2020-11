Gabriela Firea preia formula care l-a făcut celebru pe Florin Iordache. "Dacă aveţi o altă întrebare, vă rog"

Pe 5 octombrie, Gabriela Firea a declarat la Antena 3 că "şcolile trebuie să fie închise doar acolo unde apar focare, aşa cum se întâmplă în întreaga Europă. În România şi în Letonia s-au închis şcolile de-a valma, fără să existe motivaţie"

Potrivit Libertatea, Firea a fost întrebată miercuri de un ziarist despre sursa informaţiei pe care a făcut-o publică. Candidatul la Senat pe lista PSD în Bucureşti a răspuns:

"Sursa mea este presa internațională și toate site-urile care prezintă de fiecare dată informații credibile", a menţionat fostul edil.



"Ați putea să îmi dați un exemplu concret de presă? Un singur exemplu!", a fost a doua întrebare.

"Mai multe, mai multe! Mai multe ziare, site-uri, foarte multe. Foarte multe! Din Franța, din Germania, din Marea Britanie, deci mai multe. Dacă doriți neapărat să mă șicanați, puteți să o faceți. Mai multe! Citesc zeci de ziare, citesc zeci de site-uri. Citesc foarte multe într-o zi.

Dacă aveți o altă întrebare, vă rog frumos, cu mare drag vă răspund", a răspuns Gabriela Firea.

Mai apoi, jurnalistul i-a adresat o altă întrebare:



"De ce în ultimii 8 ani, din care 6 ani au fost guverne social-democrate, nu a crescut niciodată pensia cu mai mult de 10%?"

Întrebarea a dat naştere dialogului următor:

-Gabriela Firea: Este interpretarea dumneavoastră



-Jurnalist: Este interpretarea INS.



-Gabriela Firea: Dacă m-ați întrebat, îmi spun punctul de vedere și dumneavoastră îl luați sau nu în considerare.



-Jurnalist: OK, spuneți!



-Gabriela Firea: Dacă vreți dumneavoastră să spuneți trei fraze și eu un cuvânt și să mă opriți, nu știu dacă este bine și pentru informarea dumneavoastră și în general, pentru ideea de dialog. Noi am solicitat întotdeauna ca drepturile cetățenilor români sa fie respectate. (...)



OK, pensia medie conform INS în 2016 a fost de 948 de lei. În 2019, pensia medie conform INS a fost 1.292 de lei. Este vorba de o creștere în trei ani cu 250 de lei a pensiei…



-Bun, vă rog frumos, dacă mai aveți și alte întrebări, eu trebuie să ajung la un eveniment.