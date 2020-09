Gabriela Firea, primele atacuri la adresa lui Nicuşor Dan: Vrea să blocheze lucrările la pasajul Doamna Ghica

"S-au spus foarte multe minciuni în campania de la alegerile locale de către adversarii noștri în București și trebuie să arătăm toate aceste minciuni care s-au spus despre mine și despre primarii de Sectoare. (...) Adevărul iese la suprafață, pentru că minciuna are picioare scurte. Dl Nicușor Dan a spus aseară la un post de televiziune că recunoaște că problema termoficării este una mai complicată și abia de la primăvară va începe să reabiliteze conductele cu bani europeni, bani europeni obținuți de echipa Gabrielei Firea - 300 de milioane de euro. Minciuna are picioare scurte și adevărul va ieși la iveală.

De asemenea, a spus că Podul Ciurel este foarte bun, după ce în campanie a spus că lucrarea nu era necesară și că sunt bani aruncați pe fereastră. A spus ca podul ciurel este foarte bun, dar se va gandi daca va incepe etapa a doua. Cum adica? nu vrea să ajungem cu circulatia pana la centură?A spus că vrea să blocheze pasajul de la doamna Ghica. Dl Dan spune e ilegal.", a declarat Gabriela Firea.

Fostul primar al Capitalei spune că a reuşit să dubleze scorul politic al PSD în Bucureşti.

"La Bucureşti am dublat scorul politic, de la 16% la europarlamentare la 33%, iar eu am obţinut un scor de 38%, foarte onorant în condiţiile date, în care am avut tot Guvernul împotriva mea, toţi banii de la Guvern împotriva mea, s-au focusat toţi cu o campanie deşănţată negativă la adresa mea ca persoană, în primul rând", a precizat Firea.

Aceasta a răspuns şi acuzaţiilor conform cărora ar fi vrut să "pandelizeze" Capitala, dar şi celor privind "caracatiţa de la Primărie".

"Mergeţi în Voluntari, să vedeţi cum arată fosta comună cu noroiul până la genunchi şi cum arată acum. (...) Eu abia aştept întâlnirea domnului Dan cu caracatiţa mea, că nu va fi decât eventual în farfurie, dacă o comandă la restaurant", a afirmat Firea.

