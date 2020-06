Gabriela Firea, răbufnire la adresa "apostolilor Apocalipsei": "S-a indus panică în societate. Dar va veni şi ziua decontului"

Primarul Gabriela Firea îşi începe postarea prin a face inventarul tuturor dotărilor şi condiţiilor din spitalul modular.

Pentru toti apostolii apocalipsei, amintim faptul ca, pe cand ei sustineau ca vine o “gripa usoara”, si ca nu e bine sa ne “isterizam”, unii din aceasta tara chiar ne pregateam temeinic pentru o criza sanitara serioasa. Am achizitionat 5 aparate de testare RT - PCR, am dotat spitalele administrate de Primaria Capitalei, am cazat medicii si asistentii pentru a-si proteja familiile, am testat cadrele medicale, ca si alte institutii si fundatii am ridicat in timp record un spital modular covid 19 cu 500 de locuri - nu din “carton”, care ofera conditii optime de tratament si cazare (speram sa nu fie nevoie si de aceasta unitate exterioara ) : medici pregatiti, aparatura, tratamente, alimentatie potrivita, aer conditionat, tv, apa/canalizare, wi-fi etc, am sprijinit varstnicii, persoanele vunerabile, angajatii care nu puteau “sta acasa”.

Edilul lansează, apoi, un atac dur la adresa DSP-ului, care nu doar că a blocat testarea în Bucureşti, dar blochează şi deschiderea Spitalului Colentina, periclitând, astfel, viaţa pacienţilor suferinzi de alte afecţiuni decât COVID care ar fi putut fi trataţi în acest spital.

Nu exista nicio motivatie legala, logica si umana pentru care este mentinut inchis Spitalul Colentina - cu 860 de paturi -, care nu a avut, ca spital suport covid, mai mult de 100 de pacienti in varf de pandemie, si care puteau fi tratati in cele doua spitale de boli infectioase si tropicale din Capitala. DSP - cea care a blocat la ordinul Ministerului Sanatatii testarea din Capitala -, blocheaza acum si deschiderea Spitalului Colentina. In aceasta perioada, starea pacientilor cronici care erau tratati la Colentina s-a inrautatit.

Spre finalul postării, Gabriela Firea subliniază faptul că autorităţile nu au făcut decât să semene panică printre cetăţeni, astfel încât să-i manipuleze mai uşor.

Da, stiu, prin inducerea starii de panica in societate, manipularea gaseste teren fertil. Dar, va veni si ziua decontului!