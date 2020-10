Gabriela Firea semnalează gafa făcută de Nicuşor Dan: Să îi spună cineva asta şi primarului Capitalei, e de vreo trei ani!

”Să-i spună cineva primarului dreptei unite că există deja bilet unic în Bucureşti, de vreo 3 ani, cu ajutorul căruia se poate circula şi cu metroul, şi cu autobuzul etc. A zis azi că el va «implementa biletul unic imediat»”, a scris, sâmbătă seară, pe Facebook, Gabriela Firea.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă că în curând va exista un bilet unic pentru mijloacele de transport public de suprafaţă din Capitală, aflate în subordinea Primăriei Generale şi pentru Metrou, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor.

"Domnule Plicuşor Dan, eu m-am descurcat 4 ani"

Fostul edil al Municipiului Bucureşti a reacţionat după ce Nicuşor Dan a acuzat-o că a oprit plata stimulentului financiar pentru persoanele cu dizabilităţi cu dizabilităţi din Bucureşti.

"O noua zi, un nou fake news, marca Nicusor "Plicusor" Ban. Azi minte ca "am oprit" plata stimulentelor financiare pentru persoanele cu dizabilitati. Adica eu am "oprit" ceva care se achita lunar, datorita unui proiect initiat si sustinut de mine, de aproape 3 ani! Mare ti-e gradina, Doamne! Dar nu mai sunt "pomeni"? Ca asa zicea domnul in campanie. Ca toate stimuentele sociale sunt pomeni care trebuie anulate! Acum plange ipocrit dupa ele?

Spre informare : stimulentele pentru copiii cu dizabilitati, in valoare de 1 000 de lei lunar sunt, deja, platite. Stimulentele pentru adultii cu dizabilitati, de 500 lei lunar, se plateau, de obicei, in ultima zi a lunii sau in primele zile din luna urmatoare, in functie de situatia financiara.

Situatie financiara grea, la care au contribuit din plin domnii Orban si Cîtu - prietenii domnului Nicusor -, care au diminuat lunar cota din impozitul pe venit alocata Primariei Caputalei si, in plus, nu au acceptat nicio forma de redresare financiara propusa de noi : aprobarea prin CAIL a unui imprumut din Trezorerie sau de pe piata bancara privata.

Un comportent odios la adresa bucurestenilor, doar ca sa ma pedepseasca pe mine politic!

Domnule Plicusor Nicusor Dan, eu m-am descurcat 4 ani de zile, sub toate guvernele, inclusiv cel de austeritate al PNL! Nu mai raspanditi minciuni! Nu mai falsificati realitatea!

Ati castigat prin manipulare si furt! Acum, treceti la treaba! Sunteti si validat, inca de ieri! De ce nu ati programat azi juramantul, ca sa incepeti rapid munca? Va plangeati ca va blochez eu! Acum cine va mai retine? Sau trebuie musai sa fie la inscaunare si domnul Orban, plecat prin delegatii?

Va pasa mai mult de protocolul politic, de fanfaronada, de butaforie, decat de oameni?

Se vede bine ca da! Si se va vedea zilnic, din ce in ce mai mult!", este mesajul postat de Gabriela Firea pe pagina de Facebook.