Gabriela Firea: "Vrei un număr mai mic, faci 3.000 de teste. Vrei sa sperii, faci vreo 7.000 de teste şi anunţi mai mulţi infectaţi"

"Totul inchis mai putin casinourile si pacanelele, le luam pe rand. Este stupefiant de-a dreptul cum ministrul Culturii nu face niciun demers in favoarea oamenilor de teatru, ba chiar, cand cineva o face, se revolta si da comunicate impotriva celor care sprijina cultura. Ba chiar se lauda ca a platit somajul tehnic actorilor. In teatrele administrate de Primarie, nu am trimis in somaj tehnic niciunul dintre cei aproape 400 de actori di n cele 14 teatre.

Si-au luat salariul intreg, fara bonusurile pe care le iau cand joaca pe scena, desi s-au straduit si au facut piese in mediul online, care au avut mii de vizualizari.

Nu e o mandrie ca un ministru al Culturii sa se laude ca a asigurat somajul tehnic actorilor.

Am fost socata si eu, si managerii de teatru, actorii, regizorii, pentru ca noi, cand am vazut ca se deschid altele, exact cum se intampla in intreaga Europa, am crezut ca se pot deschide si teatrele.

Ii punem pe oamenii din teatre sa mearga sa dea cu subsemnatul, au deschis casinouri, sali de jocuri, nimic pentru mediul cultural, au uitat pur si simplu, probabil fiind prinsi pe picior gresit initiativa mea.

Eu cred ca cei care merg la aceste sedinte cu presedintele ii spun diverse lucruri pe care nu pot sa le probeze. Peste tot s-a testat masiv, la noi e deja politica de stat sa nu se testeze. Sunt zile cand se testeaza mai putin si apar numere mai mici. Sunt zile cand se doreste sa se dea numar mai mare si se fac mai multe teste. Vrei sa anunti un numar mai mic, faci vreo 3000 de teste, vrei sa sperii, faci mai multe, vreo 7000 de teste.

La noi inclusiv astazi s-a spus ca testarea masiva e o bazaconie. Noi stim cel mai bine, americanii habar n-au francezii la fel, germanii nu stiu. Nu putem sa fim atat de aroganti, prin guvernantii nostri, incat sa sustinem ca nooi stim mai bine si restul sunt bazaconii.

Matricea de testare este aceeasi in toata lumea, la noi se zice ca e o bazaconie, suntem caz unic pe plan mondial.

Atata indarjire nu am vazut nicaieri pe planeta, asistam la un spectacol politic grotesc.

Am depus plangerea penala impotriva ministrului Sanatatii si directorul general al DSP pentru abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor, pentru ca ne-au sabotat actiunea de testare de la Arena Nationala.

Tinem spitale suport COVID cu 70% din locuri ocupate de asimptomatici, supunandu-i la un risc chiar mai mare de contaminare. Anul trecut, pe vremea asta, Spitalul Colentina trata aproximativ 20.000 de pacienti pe luna, acum trateaza doar pacienti COVID. Este o crima, acestia ar putea fi usor transferati la Matei Bals sau la Victor Babes, nu exista riscul ca aceste spitale sa fie full. Nu tinam Colentina inchis inca 4 luni, in ideea ca vine in decembrie valul doi, il putem reinchide atunci, daca va fi cazul.

Colegii mei au zis azi in CEX ca suntem pentru preventie, suntem responsabili, nu cum ne numesc cei de la guvern. Greul a fost dus de autoritatile locale. S-a stabilit sa se propuna cateva amendamente la propunerea Guvernului, cum ar fi sa se redeschida si bisericile si teatrele, ca nu are cum sa fie periculos doar acolo, dar la salile de jocuri nu. Si in conditii de siguranta, normal.

In Bucuresti avem 2200 de pacientin in cele 3 luni de pandemie. 1800 au fost tratati in spitalele administrate de primarie, cu bugetele de la Primaria Capitalei. Eu am fost in fi8ecare zi la spitale, la cantine sociale, cand toti stateau ascunsi in dulap. Nu pot privi cu nonsalanta gunoiul cu care se arunca in activitatea mea.", a declarat primarul Capitalei.

Citeşte şi: Marcel Ciolacu: Dacă în starea de alertă nu va fi cuprinsă şi redeschiderea bisericilor, vom modifica în Parlament şi le vom redeschide