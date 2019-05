Gabriela Firea, despre preluarea şefiei PSD: "M-au sunat colegi să-mi propună" Ce spune de prezidenţiale

Gabriela Firea reiterează refuzul de a candida pentru alegerile prezidențiale din partea PSD. Firea spune că dorește un nou mandat de primar general

"Am aflat și eu în direct de la televiziuni. Nu avusesem o discuție prealabilă pe acest subiect, nici una recentă. Știți că am sus în nemumărate rânduri că vreau să mă concentrez pe activitatea de la primărie. Numai că unii din observatorii din presă se concentează doar pe trafic. A rămas Gabriela Firea primar să fie vinovat dacă nu este apă caldă sau căldură. Am primit anunțtul făcut de domnul Dragnea. Mă interesează strict problema bucureștenilor și se dovedește că ceea ce am semnalat anul trecut în acea scrisoare era corect.

Dacă lucrurile vor fi bine din punct de vedere al sănătății mele, vreau să candidez pentru un nou mandat de primar. Nu se va întâmpla așa ceva și nici nu îmi doresc să candidez la alegerile prezidențiale. Nu e pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește", a declarat Gabriela Firea

"Au fost colegi care mi-au spus că aș fi cea mai potrivită și că ar trebui să-mi asum această poziție dificilă într-un moment foarte greu al PSD, în care mulți fug de PSD că a ajuns la un scor foarte mic. (...) Sunt colegi care m-au sunat și mi-au spus că sunt cea mai îndreptățită persoană să preiau președinția partidului. Au spus că sunt om de echipă. Nu-mi doresc acest lucru, am și precizat în noaptea alegerilor. Statutar, este normal ca dna Viorica Dăncilă să preia interimatul de președinte. Îl susțin pentru poziția de președinte executiv interimar pe dl Paul Stănescu, care alături de mine și alți colegi am avut multe de pătimit pentru că am semnat acea scrisoare și am avut curajul să ne menținem punctul de vedere. Știți că a fost și dat afară din Guvern, din poziția de vicepremier, ministrul Dezvoltării Regionale. Cred că nu trebuie să plătim polițe, cred că trebuie să se facă dreptate. Cetățenii trebuie să fie consultați, partidul trebuie să fie întrebat, forurile de conducere trebuie să fie transparente și cu adevărat consultate. Nu venit cu decizia și toată lumea să tacă", a spus Firea.

Cât despre condamnarea lui Dragnea, Firea a spus: „Nu m-am bucurat. Cum poți să te bucuri când un om își pierde libertatea, indiferent de câte adversități ai avut cu el, câte ai pătimit din cauza lui,că te-ai și îmbolnăvit? Nu poți să te bucuri de așa ceva?".

Gabriela Firea, primarul Capitalei, anunță ședință urgentă cu premierul Viorica Dăncilă. "Așa cum știți sunt simplu membru de partid, primar general, am discutat cu doamna premeir și am stabilt să avem o întâlnire după ședința PSD și înainte de ședința de diseară. I-am prezentat și telefonic problemele garve cu care se confruntă primăria prin faptul că s-au tăiat 500.000 de milioane de lei de anul tereecut. Suntem în situația ificilă cu banii pentru spitale, Elcen și Radet. În ultimele două săptămâni s-a încercat să se repare. Până acum au fost discuții tehnice care nu s-au materializat", a declarat Gabriela Firea.