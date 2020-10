Gabriela Firea: "Buletinele de vot care aveau ştampila pe mine au fost viciate, ori aplicând o altă ştampilă, ori rupându-le"

"In mod evident, alegerile in Bucuresti au fost fraudate, rezultatul a fost viciat. Nu o spunem noi, ci este vorba despre oameni profesionisti, magistrati, care vin cu informatii despre ce s-a intamplat la sectorul 1.

De aceea, cred ca plangerea pe care am depus-o va releva o situatie tragica. Nu este normal ca la 30 de ani de la Revolutie sa fie castigate, daca putem spune asa, alegerile in felul asta. Fireste ca saptamana viitoare cei alesi isi vor incepe mandatul. Eu imi doresc, pentru ca se va face diferenta intre mandatul meu si cel al candidatilor dreptei.

Sa spus doar ca trebuie sa plec eu de la primarie, vedem acum prin ce mijloace, sunt dovezi ale vicierii votului.

S-a spus ca acum guvernul va intregi bugetul astfel incat nu va mai fi o problema financiara, sa vedem daca apa calda si caldura vor fi furnizate continuu, asa cum s-a promis, sa vedem daca traficul si poluarea se vor rezolva, pentru ca Nicusor Dan a zis ca are relatii bune cu ministrii.

Nici sotul meu nu a depus juramantul, pentru ca asteapta in liniste, nu ca altii, sa se rezolve toate contestatiile.

Sigur ca in contestatii nu am mare incredere, li se va permite sa depuna juramantul, dar am incredere in plangerea pe care am facut-o si in justitie.

Au modificat grosolan cifrele, la unele sectii sunt sute de voturi puse din pix pentru candidatul dreptei. Avem si marturiile scrise ale catorva colegi, care vor spune cum s-a produs aceasta frauda. Pastram nepublice cateva elemente, mai grave decat ce s-a anuntat pana acum, pe care le vom prezenta direct instantei. Totul e posibil, dar daca se ia astfel de decizie peste un an-doi, nu stiu daca mai este relevant. Daca se poate lua aceasta decizie mai devreme nu stiu, nu pot anticipa evolutia anchetei. E posibil sa incepa mandatul primarul ales prin fraudda si, la un moment dat, in functie de evolutia anchetei, sa se incheie acel mandat si sa se organizeze din nou alegeri, cat timp probele sunt extrem de clare si bineinteles ca verdictul acesta va fi. Este absolut normal sa se incheie un mandat castigat prin frauda.

Probabiil dupa analizarea contestatiilor va ajunge, dar nu si dupa analizarea dovezilor atasate plangerii. Sunt doua chestii diferite. Plangerea nu se poate solutiona in cateva zile. Daca votul de la sectorul 1 este viciat, este viciat pentru toate primariile, automat se refac alegerile pentru toate primariile si consiliile locale.", a declarat Gabriela Firea la România TV.

Întrebată cine se face vinovat de fraudarea alegerilor locale la Bucureşti, Gabriela Firea a lăsat să se înţeleagă că USR s-a afla în spatele neregulilor.

"Este un partid nou care are brandul "fara hotie la primarie", dar vedem toti ca au ajuns prin hotie la primarii.

Asta s-a intamplat in Bucuresti, posibil si in alte orase mari. Este socant ce s-a intamplat si, daca PSD ar fi organizat alegerile, cu atatea imagini si dovezi de fraudare, sigur lumea era in strada.

Multi romani se mai intreaba daca e important cum se voteaza, cine organizeaza alegerile si cine numara. Eu am atasat toate dovezile la plangerea pe care am facut-o.

In Bucuresti sunt 65.000 de voturi nule, eu am pierdut la 30.000. Un proces verbal care avea stampila pentru mine a fost viciat, aplicand inca o stampila sau rupandu-l. Aceasta diferenta este infima, la nivelul capitalei. Intentionat s-au dat in infamul sondaj 10 puncte diferenta intre mine si candidatul dreptei, iar pana la urma nu au fost nici 5 puncte, cu tot cu frauda.", a spus primarul in functie al capitalei.

Primarul în funcţie al capitalei a explicat si de ce a postat pe Facebook fotografia in care se afla în biroul sau de la primarie.

"De ce am publicat fotografia cu mine in birou, pentru ca Nicusor Dan a spus ca nu mai vin la birou si mi-am abandonat mandatul. A fost un raspuns pentru aceste acuzatii mincinoase.

Consilierilor domniei sale care au venit sa organiezze depunerea juramantului le-am oferit tot sprijinul si si-au facut deja aranjamentele, asa mi se pare normal, pentru ca primaria este a tuturor cetatenilor.

Faptul ca nu am mai facut declaratii publice din birou a fost decizia mea, din decenta.

Tot ce s-a spus despre mine au fost minciuni, informatii toxice, lansate de firma de consultanta a domnului Dan, platita de PNL. Unii nu au caracter, dar toti trebuie sa ne privim dimineata in oglinda.", a adăugat Firea.

Gabriela Firea crede că este de o importanţă capitală, pentru democraţia românească, ca justiţia să dea un verdict cât mai rapid în cazul fraudării voturilor de la sectorul 1 al capitalei, în contextul în care mai este mai puţin de o lună şi jumătate până la alegerile parlamentare.

"Pentru sanatatea democratiei noastre, normal ar trebui sa se vada si in instanta ceea ce a vazut o lume intraga, nu mai este un secret, imaginile au facut inconjurul lumii si s-au facut de ras. Dar nu ajunge, trebuie sa ramana si in scris.

Isi vor incepe saptamana viitoare mandatul, vor depune juramantul. Vad ca sunt foarte preocupati de aspecte de imagine, unde sa puna pupitrul, cum sa fie sunetul, dar sa vedem daca vor avea si rezolvari pentru problemele bucurestenilor. Fiecare zi va arata cat de mincinoasa a fost campania, o campanie toxica, plina de minciuni la adresa mea.

Am primit foarte multe probe, le-am atasat pe toate la plangere. Nicusor Dan, care este un procesoman, acum spune ca s-a dat justitia de partea Gabrielei Firea. Asta aduce atingere justitiei si as vrea sa se sesizeze inspectia judiciara, pentru ca nu e normal, ca om politic, sa pui presiune pe justitie.

Chestiunea asta usor paranoica nu ajuta pe nimeni si nu-i face cinste.

Teama mea este ca daca nu se iau masuri ferme, sunt convinsa ca se pregatesc sa fraudeze sii parlamentarele. Altfel cum va explicati ca, desi PSD are un procent mare in preferintele romanilor, ei exclud si se gandesc doar la un guvern de dreapta, deja isi disputa premierul. Daca va castiga PSD alegerile, cum sa dea PNL premierul?", a adăugat Firea.