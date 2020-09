Gafă a ministrului Violeta Alexandru, taxată de Mircea Badea cu un limbaj suburban

Demersul lui Mircea Badea a fost unul cât se poate de normal, în prima fază, acesta îndemnându-şi urmăritorii de pe pagina de Facebook să ceară lămuriri în legătură cu faptul că mama uneia dintre agresoare este angajată a DGASPC Gorj, postând în acest sens numărul de telefon al ministrului Munci, care este afişat public la ea pe pagină, şi al direcţiei respective.

Violeta Alexandru a oferit o replică pe pagina de Facebook, dar a făcut o gafă, probabil uitând că numărul de telefon, despre care spune că este personal şi nu de la partid, este afişat la vedere pe respectiva pagină.

"Telefonul meu (plătit de mine, nu de minister sau de partid) a fost afișat astăzi de PSD-iști pe internet. Iată o mostră.

Am răspuns oamenilor, așa cum fac de fiecare dată. Dar nu am răspuns la înjurături.

Toate la fel, identice. Este o perioadă cu multe încercări, oamenii sunt tensionați, o tensiune pe care PSD o încurajează, o alimentează. Nu cred că am mai trecut vreodată printr-o perioadă ca aceasta, cu o asemenea violență de limbaj întreținută și chiar stimulată de PSD. Se folosesc de oameni și de necazurile lor pentru a incita la violență.

Partidul acesta este iresponsabil.", a scris Alexandru, ilustrând mesajul cu o captură foto a postării lui Mircea Badea.

Pe bună dreptate amuzat, Badea a revenit cu o a doua postare, în care a ironizat-o pe Violeta Alexandru, dar limbajul folosit nu a fost deloc unul care să îi facă cinste.

"Toanta asta si-a pus numarul de telefon pe pagina de feisbuc si acum ragaie ca eu i-am facut public numarul?!?? :)))) De unde credeti ca am numarul ei?!? De la pagina ei publica!!! Ce jivina oribila!", a scris Badea pe pagina sa de Facebook.

Citeşte şi: Traian Băsescu: "Dacă Tătaru o dă afară, o angajez pe Codruţa Filip la cabinetul meu"