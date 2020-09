Traian Băsescu: "Dacă Tătaru o dă afară, o angajez pe Codruţa Filip la cabinetul meu"

Codruța Filip, cântăreața top-model care s-a angajat la Ministerul Sănătății, dar despre care Nelu Tătaru a spus că nu are contract de muncă, i-a atras atenția și lui Traian Băsescu. Fostul președinte a anunțat că o va angaja pe Codruța Filip la cabinetul său de europarlamentar, dacă Nelu Tătaru o dă afară din minister.

"Eu o angajez pe femeia asta la cabinetul meu, deși mai am trei femei", a anunțat Băsescu vineri seara. "Dacă ministrul Sănătății se dezice de acest copil, o angajez eu la cabinetul meu de europarlamentar. Mă revoltă. Doar pentru că este frumoasă, să o dai afară? Mă, fraților, dacă ați ajuns să refuzați un absolvent de la "Alexandru Ioan Cuza", ce mai zicem de tâmpiții din Parlament care au diplome pe la Chișinău și alte facultăți?! Spuneți, bă fraților, bogdaproste că s-a angajat la stat! Sunt revoltat un copil de 24 de ani este ejectat doar pentru că arată bine, ați înțeles? Dacă Tătaru o dă afară, eu o angajez pe femeia asta la cabinetul meu, deși mai am trei femei. O angajez ca debutant.", a declarat Traian Băsescu la România TV.

Prima reacţie a cântăreţei angajate la Ministerul Sănătăţii: Sunt mii de femei frumoase. Toate sunt incompetente pentru că arată bine?

Codruța Elena Filip ar fi fost angajată în Ministerul Sănătății în urma unui interviu la care a obținut un punctaj de 89,33, scrie Newsweek.ro, care publică rezultatul probei de interviu în urmă căruia Elena Filip a fost declarată admisă.

De asemenea, pe pagina de Facebook, Elena Filip menționa la locul de muncă Ministerul Sănătății, după ce în trecut ar fi lucrat și la ANAF.

Urmare a informațiilor apărute in spatiul public, Ministerul Sănătății precizează că nu există niciun angajat in cadrul instituției cu numele precizat in articol”, precizează, însă, Ministerul Sănătății. De asemenea, ministerul susține că a fost declanșată o anchetă internă pe acest subiect.