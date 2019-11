GAME OF THRONES. "Mama dragonilor", dezvăluiri şocante despre scenele nud. Fratelei ei se afla în echipa cameramanilor

Emilia Clarke a povestit că iniţial a refuzat să se dezbrace, însă producătorii i-au spus că dacă nu o face îi va dezamăgi pe fanii serialului. De asemenea, Clarke a dezvăluit că s-a simţit prost după ce fanii au criticat-o pentru felul în care arată corpul ei. „Am avut certuri pe platourile de filmare în care am spus: Nu, cearceaful rămâne pe mine, iar ei răspundeau: Doar nu vrei să dezamăgeşti fanii serialului".

Emilia avea doar 23 de ani atunci când a început să filmeze pentru serialul faimos și a mai declarat că înainte de orice filmare în care trebuia să se dezbrace, plângea în baie, pentru că era nouă în industrie, era la începutul carierei și nu știa ce impact vor avea ulterior scenele nud pe care le făcea.

Urzeala Tronurilor. Actriţa Emilia Clarke a suferit două hemoragii cerebrale în timpul filmărilor

„Am primit rolul şi apoi mi-a fost trimis scriptul. În timp ce-l citeam mi-am spus: A, deci asta era problema. Doar ce-mi terminasem studiile şi am privit totul ca pe un simplu job. Dacă este în script atunci este necesar. Asta este, voi găsi semnificaţia. Totul va fi în regulă. Îmi spuneam: voi plânge în baie, apoi mă voi întoarce şi voi filma scena şi va fi ok", a mărturisit Emilia Clarke, în timpul unui interviu oferit actorului Dax Shepard, scrie The Independent.

„Trec prin acest prim sezon şi habar nu am ce fac, nu am idee despre ce este vorba. Nu am mai avut experienţa unui platou de filmare şi acum sunt aici complet dezbrăcată cu toţi aceşti oameni şi nu ştiu ce trebuie să fac, nu ştiu ce se aşteaptă de la mine şi nu ştiu ce vreau şi ce nu vreau", a continuat actriţa.

Ea a explicat că doar când a început să lucreze cu actorul Jason Momoa a început să îşi schimbe părerea despre ea şi despre ce simte, având mai multă încredere în propriile puteri şi convingeri. „Cu siguranţă a fost greu", a spus ea. „De aceea, când am început să filmez cu Jason a fost minunat, pentru că el mi-a zis: Nu, scumpo, nu este în regulă. A avut grijă de mine într-un mod în care nu ştiam că ar fi trebuit să se aibă grijă de mine ", a mai spus ea în cadrul interviului.

Acum, Emilia crede că experienţa din „Game of Thrones" a ajutat-o să devină mai asertivă şi să aibă control asupra propriei persoane indiferent de rolul interpretat: „Sunt mult mai pregătită acum. Ştiu în ce ipostaze sunt confortabilă şi cu ce sunt OK să fac".

Emilia Clarke se simţea incomod când filma acele scene, principalul motiv fiind acela că fratele ei lucrează în echipa de cameramani: „Este destul de incomod când filmăm scene de dragoste", recunoscând a făcut tot ce a putut pentru a se asigura că fratele ei este în afara camerei. „Da, sunt unele zile când el îmi spune că o să vină la filmare şi eu îi spun: Nu, e în regulă. Poţi sta acolo".