GEM DE GUTUI. Ingredientul secret pentru un gust fantastic. REŢETA Dulceata de gutui de la bunica

Dulceata de gutui

Ingrediente Dulceata de gutui

1 litru de apa, 1 kg de zahar, 1 pliculet de sara de lamaie, gutui

Mod de preparare Dulceata de gutui

Se pune intr-o cratita pe foc la fiert apa si zaharul pana ce se leaga. Gutuiele se spala se curata de coaja si se taie cubulete...cam o farfurie de ciorba cu varf.

Apoi se adauga peste sirop si se mai lasa la fiert cam 20 de minute, se pune si sarea de lamaie si se ia de pe foc.

Se pune in borcane cat inca este fierbinte.

Borcanele se impaturesc pana se racesc.

Pofta buna!

Dulceaţa de gutui aromată pentru cămara de iarnă VIDEO

Ingrediente pentru dulceata de gutui

3 kg gutui rase pe razatoarea mare

3 kg zahar

2 litri apa

150 ml suc de lamaie, proaspat stors

coaja proaspat rasa de la o lamaie

Cum se prepara dulceata de gutui

Intr-o oala incapatoare adauga apa si las-o sa dea in colocot. Adauga apoi gutuile date prin razatoare, zeama si coaja de lamaie si amesteca bine. Lasa totul sa fiarba, amestecand din cand in cand pana ce gutuile incep sa se inmoaie.

Adauga apoi zaharul si lasa compozitia sa fiarba pana cand zeama se ingroasa (aproximativ 30-50 de minute).

Pentru a verifica daca este gata, toarna cateva picaturi de dulceata pe o farfurioara rece. Daca acestea nu curg, dupa ce ajung la temperatura camerei, inseamna ca dulceata este gata.

Pune dulceata fierbinte in borcane curate. Inchide bine capacul si intoarce borcanele cu fundul in sus. Lasa-le asa pana cand se racesc complet, la temperatura camerei. In acest fel borcanele se vor vida fara a fi nevoie sa le pui la cuptor, sau sa le fierbi.

Poti pastra dulceata in camara timp de un an.

Cum se serveste dulceata de gutui

Dulceata de gutui poate fi servita la micul dejun, pe paine prajita cu unt sau o poti folosi la prepararea prajiturilor. Poate fi folosita cu succes si ca umplutura pentru diverse fursecuri ori biscuiti.

Dulceaţă de gutui. Cum preparau bunicii noştri delicioasa reţetă

Ingrediente

2 kg gutui

1 kg zahăr

scorţişoară

10 nuci

2 căni apă

Dulceaţă de gutui. Cum preparau bunicii noştri delicioasa reţetă – Mod de preparare

Pui zahăruş cu apa pe foc şi legi un sirop dens. Speli fructele, le dai pe răzătoare şi le pui în sirop. Laşi pe margineai plitei 15 minute, apoi pui cratiţa pe foc viu. Parfumezi cu scorţişoară, fierbi câteva nuci tocate mărunt odată cu gutuile, opreşti focul când dulceaţa face spump şi fierbe forfotit.

Laşi să se răcorească până a doua zi, după care pui cu linguriţa dulceaţa în borcane şi legi cu celofan. Păstrezi în cămara bine aerisită.

Reţeta este preluată din cartea „Dulciuri de casă de ieri şi de azi“ a cunoscutei Maria Cristea Şoimu.