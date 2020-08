George Burcea, detalii neaşteptate la 6 luni de la despărţirea de Andreea Bălan: "Există mai multe femei"

Andreea Bălan pare să îşi refacă deja viaţa amoroasă, iar George Burcea se ocupă în special de viaţa sa profesională. Actorul şi cântăreaţa s-au "împuns" o vreme după ce a ieşit la iveală ruptura, însă acum de dragul fetiţelor lor vorbesc cu respect unul despre altul.

George Burcea a oferit un interviu pentru unica.ro, în care a mărturisit cu mândrie că din viaţa sa fac parte mai multe femei speciale. Le iubeşte şi le respectă pe toate pentru că fiecare are un rol deosebit: "Există mai multe femei în viața mea cărora le datorez iubire, respect și protectie pentru tot restul vieții. O iubesc pe mama că m-a nascut și a avut grijă de mine, pe bunica pentru că m-a crescut și m-a învățat să fac enorm de multe lucruri care-mi prind bine acum și, bineînțeles, pe fosta soție căreia îi mulțumesc pentru cele două fetițe sănătoase și minunate pe care mi le-a oferit. Mai am două fetițe care vor deveni femei, iar rolul meu este acela de a încerca să le conduc pe un drum plin de dragoste și fericire. După cum vedeți, am multe femei în viața mea și sunt mândru de acest lucru".

Deşi anul a început greu pentru el, George Burcea a reuşit să ajungă pe o linie de plutire, după ce a încercat din răsputeri să nu se lase afectat de tot ce s-a scris în presă. "În România ești un subiect fierbinte doar atunci cand te însori, faci copii, divorțezi sau mori. Din păcate, lucrurile care aparțin de domeniul în care activezi, contează puțin spre deloc. Mie nu-mi place presa de scandal, iar în toată această perioadă nu am oferit nici măcar un singur interviu pentru că știam că ei vor diseca fiecare cuvânt spus de mine. Am preferat să văd de grija fetițelor cât de mult posibil, de teatru, film și scris, iar aceste lucruri mi-au dat o stare emoțională foarte bună. Pot spune că traversez una dintre cele mai bune perioade ale vieții mele. Fac exact ceea ce-mi place, am copiii sănătosi, persoanele dragi aproape, iar acum sunt la Ferma. Asta înseamnă fericire pură. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot", a punctat George Burcea.