George Burcea, detalii picante din relaţia cu Viviana Sposub: Energia ei a făcut ca noi să ne apropiem

“Pentru mine, Viviana este un punct de sprijin moral pe care l-am găsit în Ferma, un suflet cald și omul potrivit la momentul potrivit. Este prima oară când o întâlnesc pe Viviana, iar energia ei a făcut ca noi să ne apropiem. Sunt sigur că ambii avem de învățat o lecție din această experiență. Pentru a descoperi aceste lucruri este nevoie de timp, așa că vorbim după 1 an. Deocamdată nu doresc să fac «n» comparații, ci să mă bucur atât de ea, cât și de această competiție extraordinară în care am avut norocul să intru”, a spus George Burcea pentru ciao.ro.

Ce spune Burcea despre divorţul de Andreea Bălan

Actorul, care este acum în vizorul tuturor, a explicat de ce s-a hotărât să expună o parte din problemele pe care le-a avut cu Andreea Bălan în căsnicie, în cadrul emisiunii Ferma.

"Având în vedere că din februarie și până în septembrie eu nu am dat nicio declarație presei cu privire la noi, am considerat că e timpul nu să atac, așa cum presa a relatat, ci să-mi spun punctul de vedere. Greșit-am oare că am făcut acest lucru? Problemele mele cu ea le vom rezolva doar noi, chiar dacă mai scapă și în presă anumite lucruri. Fetele mi le văd în fiecare weekend, iar de luni până vineri îmi fac activitățile mele profesionale. Nu voi sta de fiecare dată când merg la ele să anunț public faptul că sunt la fetițe. Este o treabă a mea și o voi ține personală”, a spus actorul.