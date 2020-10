George Copos, testat pozitiv cu coronavirus. Omul de afaceri are 67 de ani

„În acest moment, nu se ştie exact care este starea de sănătate a fostului patron al clubului Rapid”, scrie Realitatea Sportivă.

În luna iulie, Dumitru Dragomir spunea că George Copos este în formă maximă și are din nou o afacere care produce bani mulți.

„Copos este un titan! L-am văzut acum o săptămână. Am băut un șpriț cu el la mare. Discutam că nu pleca niciodată de la Rapid dacă nu veneau cu tava de colivă. A făcut pușcărie nevinovat din cauza asta, sigur instanța a fost influențată când au văzut afară 3.000 de oameni. Pe mine m-au trimis la pușcărie, la brutărie, dar eu n-am greșit cu nimic. Copos a slăbit, și-a luat o nevastă tânără are o fată tânără, se juca cu ea știi ce bine arată? A făcut o afacere demențială, o clădire de birouri”, a spus Dumitru Dragomir, la ProSport Live.

Cristiana, fosta soţie a lui George Copos, şi-a salvat cofetăriile

Pandemia de coronavirus a afectat destul de mult afacerile tuturor, unii şi-au închis magazinele, alţii au decis să lupte şi să meargă înainte. Cristiana Copos deţine 35 de cofetării şi patiserii şi are 350 de angajaţi în subordine. S-a descurcat de minune şi a reuşit să menţină afacerea în "picioare.

"A fost o perioadă grea, în sensul că mă simţeam responsabilă de siguranţa angajaţilor, de siguranţa clienţilor, de calitatea produselor. Cred că am făcut cumva şi un fel de psihoterapie, pentru că unii clienţi se decideau mai greu ce îşi doreau să cumpere şi a trebuit să le explicăm fiecăruia în parte despre produsele noastre. A fost mai bulversantă perioada aceasta, dar să ştiţi că am primit mulţumiri eu şi echipa mea pentru că am avut suficientă răbdare cu clienţii care ne-au devenit şi prieteni. Am dezvoltat, aşa, nişte relaţii interumane.

În unităţile din Dorobanţi avem 34 de angajaţi şi nu am trimis pe nimeni în şomaj tehnic. În schimb la Ana Pan, pentru că avem 14 magazine şi nu am avut deschise decât 4, a trebuit să luăm şi această măsură. Ne-am dorit să ne descurcăm în condiţiile existente, am făcut eforturi. Spre exemplu, pentru persoanele care nu s-au putut deplasa am dus chiar noi produsele la domiciliu.

Avem în total 350 de angajaţi, mulţi dintre ei sunt singurii susţinători din familie, nu aş fi putut să închid! Pe de altă parte, oamenii au nevoie de pâine, de produse de strictă necesitate şi nu poţi să îi dezamăgeşti, să închizi şi să spui: „mă duc să mă protejez”. Am deschis încă din prima zi în care s-a dat starea de urgenţă, luând peste noapte toate măsurile de protecţie. Eu am stat lângă echipa mea, am aşteptat o oră la coadă la farmacie pentru a lua măşti, am făcut slalom între unităţile noastre, m-am ocupat să fie totul dezinfectat şi în regulă pentru clienţii noştri. Nu puteam să stau acasă", a declarat Cristiana Copos pentru Click.ro.