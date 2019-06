România - Anglia 4-2. Hagi: "Nu contează cine începe pe teren, contează cine termină"

Reprezentativa under 21 a României a învins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au învins şi în prima etapă, scor 4-1 cu Croaţia, astfel că sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte.

"Gândul nostru a fost să câştigăm meciul, ştiam că la începutul meciului am intrat pe teren cu avantaj, un egal îi scotea pe ei din calcule, dar ne făcea şi nouă viaţa mai grea cu Franţa, trebuia să câştigăm. Când vezi pe teren că poţi, vezi că ai speranţe, vezi că se poate câştiga meciul, mergi până la capăt, încerci să marchezi acel gol în plus şi să termini tu învingător. (n.r. - întrebat dacă jucătorii mai pot şi cu Franţa). Au trecut doar două meciuri, mai avem destule aici. Îl ştiu Coman de la 11 ani, ştiu ce jucător este, ce talent are şi la FCSB a avut un sezon incredibil, mi se par lucruri normale. Îmi doresc să-l văd cât mai sus pentru că merită, e un copil care munceşte şi mereu îşi vede de treaba lui, chiar dacă se vorbeşte foarte urât despre el, este un copil talentat, care trage ca noi ceilalţi, până la capăt, până nu mai poate. Un jucător care poate să facă diferenţa oricând. Cum ne-a spus şi Mister, nu contează cine începe pe teren, contează cine termină. Trebuie să aduci acel plus fizic, mental, tactic şi tehnic şi cred că Florinel Coman le-a făcut pe toate când a intrat", a declarat Hagi, la TVR.

"Am rămas fără voce, sincer. Prea multe emoţii trăite. Nu mă aşteptam niciodată că o să dăm patru goluri. Nu ştiu ce să vă zic, s-a văzut toul la televizor, s-au văzut emoţiile jucătorilor, românilor. Cred că s-a descoperit o nouă generaţie de fier. Când am început să marcăm s-au descoperit resursele, pentru că eu, Ianis, cred că toate linia de mijloc alergasem atât de mult în prima repriză încât am zis că ieşim pe teren în repriza a doua şi dăm totul până mai putem. Aveam schimbări pregătite, aveam jucători pregătiţi să intre, dar după ce s-au marcat golurile, pur şi simplu niciunul dintre noi nu voia să iasă de pe teren şi am vrut să terminăm meciul ăsta învingători, aşa cum s-a întâmplat", a declarat Puşcaş, la TVR.