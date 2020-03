Germanul care a refuzat 1 miliard de dolari de la Trump anunţă când ar putea fi gata vaccinul pentru coronavirus

Hopp a oferit miercuri un interviu în presa germană, în care a explicat de ce a refuzat oferta președintelui american Donald Trump, care îi oferise un miliard de dolari pentru vaccinul împotriva coronavirusului, declanşând un val de controverse.

"Vrem să dezvoltăm un vaccin pentru întreaga planetă, nu doar pentru o țară, pentru anumite clase sociale sau pentru o parte a lumii. Acest vaccin, dacă e dezvoltat și testat cu succes, nu va fi o unealtă de putere sau de speculă.

Își propune doar să salveze o criză globală. Mi-aș dori asta", a declarat omul de afaceri german.

Patronul lui Hoffenheim spune că vaccinul pentru noul coronavirus ar putea fi gata în toamnă, odată cu apariţia celui de-al doilea val de infectări.

"Va fi gata când va apărea un nou val de infecții. Primele teste vor fi făcute pe animale, apoi pe oameni. Data de lansare depinde și de Institutul German al Vaccinurilor, Paul Ehrlich. Pentru mine e important ca firma CureVac să fie apreciată pentru cei 15 ani de cercetări. Am avut neplăcerile noastre. Dar nu m-am îndoit niciodată de echipa mea, am finanțat-o și acum am un sentiment minunat", a spus Hopp.

Dietmar Hopp a intrat în lumea fotbalului în 2000, când a cumpărat-o pe TSG Hoffenheiem, pe care a dus-o din liga regională a Germaniei, până în Bundesliga şi în cupele europene, investind în această perioadă aproximativ 400 de milioane de euro. Cu toate acestea, Hopp este unul dintre cei mai contestaţi patroni de club din Germania, acesta fiind acuzat de fani, dar şi de reprezentanţii altor cluburi, că primeşte favoruri din partea Federaţiei Germane şi că omoară spiritul fotbalului, prin investiţiile uriaşe în club sărind etapele clasice ale dezvoltării unei echipe.

Citeşte şi: Încă o tragedie în familia lui Floyd Mayweather, la câteva zile după ce a murit fosta sa soţie. A decedat şi unchiul, Roger Mayweather