Gest scandalos al unui tânăr care a sunat la 112 şi a minţit că ar fi infectat cu COVID 19: "Mă doare-n...de coronavirus!"

George, așa cum s-a recomandat și așa cum este denumit și contul de pe aplicația Tiktok, a sunat la 112 și a explicat operatorului Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) că se simte rău, relatează Viva.ro.

"– Ce simptome aveți? De unde ne sunați? Cum vă numiți?

– Alo, sărut mâna. Unde am sunat? Doamnă, sărut mâna, mă simt un pic cam rău, am d-astea așa, mă doare. Mă doare doamnă, mă simt rău, cred că e cu virusul ăsta.

– Ce simptome aveți? De unde ne sunați? Cum vă numiți?

George mă numesc, vă sun din București. Mă doare în **** de coronavirus.

– Hai că o să te doară în 20 de minute.

– Am glumit, să moară ce am mai scump, nu mă mai doare nimic. Nu mă mai doare nimic am zis", a fost conversația dintre tânărul din București și operatoarea de la 112.

Imaginile cu tânărul inconştient au fost difuzate şi pe pagina de Facebook "Politistii au umor", cu următorul comentariu:

"În caz că nu știați, multe dintre apelurile 112 arată cam așa...Acum gândiți-vă cam ce nervi trebuie să ai ca operator STS, dispecer 112 și cam câți oameni realmente disperați, care au într-adevăr o urgență, așteaptă pe linia ocupată, pentru că astfel de indivizi să facă astfel de "glume". Amenzile sunt prea mici pentru astfel de fapte. Avem legi prea permisive, iar colectarea banilor proveniți din sancțiuni este minimă spre egală cu zero.".

