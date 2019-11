Gheorghe Dincă, scos din arest şi dus la DIICOT

Este posibil ca Gheorghe Dincă să fie adus la DIICOT pentru a studia şi alte volume din dosarul Caracal, documente citite marţi şi de mama Luizei Melencu alături de avocaţii ei.

La sediul DIICOT au ajuns şi avocaţii Tonel Pop şi Aurel Moldovan, apăratorii familiilor Luizei şi Alexandrei.

Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei, fata care este dată dispărută, a postat un mesaj pe pagina sa de socializare în care afirmă că a depus o nouă plângere penală la Parchetul General.

De asemenea, Cumpănaşu a mai spus că va solicita Procurorului General stadiul tuturor plângerilor depuse „față de toate instituțiile și persoanele implicate în cazul Alexandrei”

„4 luni de la dispariția Alexandrei și o NOUĂ PLANGERE PENALĂ DEPUSĂ!

Dragi romani, astăzi se împlinesc 4 luni de când a dispărut Alexandra. Și am sentimentul că societatea românească încet-încet uită de 112, de procurori, polițiști, bătaia de joc la adresa ei și a noastră. Bârfa, superficialul, campania au aruncat în derizoriu și treptat în uitare acest copil minunat. Noi, familia, ne vom duce LUPTA PĂNĂ LA CAPĂT. Este însă trist cum INTERLOPII și INFRACTORII au prins tot mai mult curaj și în fiecare zi apar omoruri, răpiri, violuri, clanuri ce devin pentru majoritatea românilor normalitate și obișnuință.

Am depus o NOUĂ PLANGERE penală pe numele lui Gheorghe Dincă, Daniela Dincă, Daniel Dincă și Remus Rădoi la Parchetul General respectiv plângerea nr. 1269/2019. Am primit astăzi răspuns de la Parchetul General prin adresa nr 12701/2019 prin care mi se comunică că plângerea penală a fost trimisă tot către DIICOT. Voi solicita domnului Procuror General și STADIUL instituțional al tuturor plângerilor depuse față de toate instituțiile și persoanele implicate în cazul Alexandrei”, a scris Alexandru Cumpănaşu pe Facebook.