Gheorghe Flutur, avere uriaşă. Are o fermă de 3.000 de metri pătraţi cu conace, ponei şi iazuri IMAGINI filmate cu drona

Ranch-ul este compus dintr-o vilă, anexe și teren şi este amplasat în interiorul unui domeniu turistic de 5 hectare, numit „Acasă în Bucovina" și deținut de Ioan Boca. Acesta este inginer silvic și, potrivit declarațiilor ambilor, sunt prieteni "de-o viață".

În domeniul de 5 hectare se află 10 ponei, crescătorii de păsări, mai multe conace, grajduri, iazuri, saloane, bucătării, restaurant, o altă anexă a casei, încă 60 mp. Casa în sine, alți 164 mp, parter și mansardă, potrivit ReporterIS.

Lucrările la noua proprietate din inima Bucovinei, aproape de Gura Humorului, au început în anul 2018 şi au fost terminate în urmă cu câteva săptămâni.

In ultima declaratie de avere Gheorghe Flutur sustine ca are conturi economii de 120.000 lei dar a si contractat un credit de 50.000 lei de BCR Gura Humorului.

In anul 2010, Gheorghe Flutur era presedinte al Consiliului Judetean Suceava si nu avea nici o locuinta pe numele sau. Avea trecute pe numele sau doar niste terenuri din intravilanul orasului Gura Humorului, 7 terenuri cu suprafete cuprinse intre 800 si 8.600 metri patrati.

In schimb erau trecute doua case pe numele copiilor. O casa în suprafata de 150 metri pătraţi care era trecuta pe numele fiului sau si despre care Flutur sustine ca familia construit-o in anul in anul 1992 ,cand fiul sau avea doar 10 ani. Casa se afla si acum in proprietatea familiei, potrivit dezvaluirea.ro.