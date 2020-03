Gheorghe Flutur: N-am luat la restaurant acest virus. L-am luat muncind. Am constiinta impacata

Nouă dintre cele 17 persoane decedate din cauza coronavirusului au fost internate la Spitalului Județean Suceava, iar peste 90 de cadre medicale din spital sunt deja infectate. În total, au fost 170 de persoane în spitalul care este închis pentru dezinfecție.

Gheorghe Flutur a declarat că se simte ”din punct de vedere al sănătății, în limite normale, urmez tratamentul”, dar că ”nu mă simt bine din punct de vedere a ce se întâmplă în județ, ca om”.

Gheorghe Flutur a spus că nu știe de la cine ar fi putut să ia boala, pentru că a avut foarte multe întâlniri în ultima perioadă.

„Nu cu oameni mulți, dar a trebuit să ne ocupăm de partea de finanțare. Spitalul Județean Suceava a primit și are și acum bani suficienți, peste 27 de milioane de lei le-am acordat numai noi, pentru tot ce înseamnă dotări”.

Spitalul Județean Suceava se află în subordinea Consiliului Județean, însă actul medical este în responsabilitatea echipei manageriale.

„Spitalul Județean Suceava este în subordinea Consiliului Județean, el are management propriu cu contract, actul medical este în responsabilitatea echipei manageriale, noi ne-am ocupat din punct de vedere financiar. Sigur că nu ne face cinste ce se întâmplă aici. Ministerul Sănătății a verificat, dumnealor vor trage concluzii”, a adăugat președintele Consiliului Județean Suceava.

Gheorghe Flutur speră ca acest caz să nu se mai repede, susținând faptul că majoritatea persoanele care intrau în județul Suceava nu erau sinceri.

„Medicii spuneau la ședințele de analiză, nu sunt sincerii unii să ne spună de unde vin, istoricul bolii”.

„Facem o judecată de valoare emoțională, să dea Dumnezeu să nu fie și în alte părți din România. Eu, care am muncit, n-am luat la restaurant acest virus, l-am luat muncind în această perioadă. Am conștiința împăcată, că am muncit. Sunt lucruri care nu îmi aparțin mie, dacă cineva îmi poate reproșa ceva cin ce trebuia să fac și n-am făcut, să-mi spună. Dacă sunt accidente și cineva e vinovat, atunci trebuie să răspundă. Sunt împărțite responsabilitățile”, a mai declarat Gheorghe Flutur.