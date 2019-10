Articol publicat in: Societate

GHEORGHE MĂRMUREANU, despre greşeala majoră la construcţia blocurilor. Pericol major în caz de CUTREMUR

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Gheorghe Mărmureanu, președintele onorific al Institutului Național de Fizica Pământului, a spus pentru DC News, ce greșeală mare se face în București atunci când se construiește un bloc. Un cutremur major ar putea produce multe pagube în România. Gheorghe Mărmureanu a constatat că, la noi, în cartea construcției nu este obligatoriu să ai și studiul unui inginer structurist care are noțiuni de seismologie și fizica pământului, lucru total periculos! "Nu este suficient arhitectul pentru a proiecta o clădire sigură la cutremur. Contruiesc unii în București case cu programe de structuri din Occident, Italia, Grecia etc. În aceste țări sunt cutremure de suprafață, adică cu perioadă fundamentală mare. Sunt scurte ca durată, de câteva secunde. În Vrancea, cutremurele sunt de până la 140 de secunde, sunt cutremure de adâncime. Este ca o injecție. Dacă o faci rapid, nu o simți", a spus renumitul seismolog. Mărmureanu a vorbit și despre orașul cel mai apropiat de zona seismică Vrancea și a povestit un detaliu curios. Profesorul a explicat că în Focșani trebuie construite case înalte dat fiind faptul că cele mici se dărâmă. La cutremurul din '86 singura clădire care a avut de suferit a fost clădirea teatrului. În '40 s-au dărâmat aproape toate pentru că erau de mică înălțime. Acolo este în sol o structură de roci dure și clădirile construite trebuie să fie flexibile, adică de la 3 etaje în sus. Gheorghe Mărmureanu a vorbit despre marele cutremur de care se tem toți românii: "Cutremure vor fi. Toate cutremurele au o anumită periodicitate. Toate cutremurele mari, nu au avut altele înainte. Este greu să ții o țară sub stres”. Se pot produce cutremure mai mari de 9 grade?

"Bineinteles. Se pot produce cutremure de 10 grade, de altfel au existat in istorie astfel de seisme. Putina lume stie ca scara de intensitate a cutremurelor a fost stabilita dupa numarul de morti si de raniti. Acesta este criteriul. "Bineinteles. Se pot produce cutremure de 10 grade, de altfel au existat in istorie astfel de seisme. Putina lume stie ca scara de intensitate a cutremurelor a fost stabilita dupa numarul de morti si de raniti. Acesta este criteriul. S-a observat ca la un cutremur mai mare, sa zicem de 7-8 grade, exista mai multe victime, si tot asa", ne-a declarat Gheorghe Mărmureanu de curând. Cu cat timp stiu cei de la Institutul pentru Fizica Pamantului ca va avea loc un cutremur? "E vorba de cateva secunde sau chiar zeci de secunde. In 4 secunde stim deja ce magnitudine va avea cutremurul. Avem si un sistem de avertizare a cetatenilor care este eficient, insa nu putem transmite tuturor utilizatorilor de celulare pentru ca e vorba de un cumul de date impresionant. Putem trimite in 27 de secunde prin sistemul de alarmare ca va avea loc un cutremur, fata de Rusia si Bulgaria unde sistemul te avertizeaza cu 92 de secunde inainte. In cel mai bun caz, romanii pot afla in maximum 30 de secunde ca va fi un cutremur", a mai spus fizicianul. Animalele simt cutremurele "Da, acesta nu este un mit, spre deosebire de alte povesti cum ca ar ploua inainte sau ca se schimba ceva in atmosfera. Am constatat ca pestii ies din acvariu pentru ca apa exercita o presiune foarte mare asupra lor, iar perusii, care de obicei fac galagie, tac. Animalele pot simti cutremurul chiar si cu cateva ore inainte", ne-a mai declarat Mărmureanu. Citeşte mai multe pe revista Teo. Gheorghe Mărmureanu, despre MARELE CUTREMUR care va lovi România: "Va avea magnitudine 8, se va simţi până la Cairo" "Cutremurele vrâncene nu ştii când vor fi sau cât de mari vor fi. Eu am ajuns la concluzia că sunt întâmplări, se întâmplă lucruri asupra cărora nu avem niciun control", a declarat cercetătorul. Tot el spune că urmează un seism major, potrivit wowbiz.ro "Cutremurul va fi adânc şi acesta va fi norocul României. Cu cât e mai adânc, cu atât energia se disipă pe o suprafaţă mai mare. Va fi o suprafaţă foarte mare, de la Moscova la Cairo. Pe toată Europa, aş spune", a afirmat Gheorghe Mărmureanu despre un viitor seism. Gheorghe Mărmureanu spune ca seismul ar putea avea până la 8 grade, fiind asemănător celui din anul 1802. "Eu sunt optimist, acesta este cuvântul. Adâncimea va fi de 150-170 de km. Şansele sunt foarte mari să fie după 2040 - 2041. Sunt calcule de peste trei secole şi care văd că se satisfac. Văd că până acum nu am greşit deloc", a mai declarat Gheorghe Mărmureanu. Ce să faci în caz de seism major În cazul în care se produce un cutremur mai mare, trebuie să aveţi în vedere următoarele lucruri: trebuie să pregătiţi dinainte un plan de urgenţă, să cunoaşteţi ieşirile din clădirea în care vă aflaţi, să evitaţi rănirile, să aveţi mâncare care nu se depozitează în frigider, care nu trebuie să fie gătită sau preparată. De asemenea, să aveţi kit de prim ajutor cu medicamente şi ustensilele necesare tratării unei răni. De asemenea, să aveţi pregătite şi baterii, lanterne, lumânări, sfoară, bandă adezivă, instrumente de scris, briceag, fluier şi să ştiţi mereu unde sunt actele! loading...

