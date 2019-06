Gică Hagi, elogiu pentru România U21. Ce spune despre comparaţia cu "Generaţia de Aur"

Romania U21 a condus la pauza Germania U21, insa nemtii au fost mai puternici fizic in final si au reusit sa se impuna cu 4-2.

George Puşcaş, golgheterul "tricolorilor", prima reacţie după eliminarea dramatica de la EURO 2019

Gica Hagi e mandru oricum de elevii lui Mirel Radoi si spune ca acestia au depasit deja "Generatia de Aur", care n-a jucat niciodata o semifinala.

ROMANIA U21 - GERMANIA U21 2-4 (2-1). "Tricolorii" au ratat FINALA. Puşcaş, "dublă", nemţii au revenit de la 1-2

"Este o generatie de exceptie, chiar daca suntem suparati ca puteam sa catsigam. Ei au fost mai proaspeti repriza a doua, au venit peste noi si au dominat. Au avut ocazii. Pacat, dar felicitari din toata inima. Pentru ei, ne-au scos in strada, ne-au dat sperante in continuare, speram sa-si construiasca o cariera frumoasa si sa ajute nationala in continuare. Nu are rosgt sa vorbim de arbitraj, nu am ce sa comentez. Din pacate, repriza a doua se putea mai mult, dar asta. Trebuie sa-i felicitam, sa le uram curaj, sunt tineri si au nevoie de suport ca sa faca performanta la nivelul cel mai mare. Invata din meciul asta, vad ce inseamna performanta, nivelul inalt. Cu acest rezultat, am jucat de la egal la egal cu Germania. Aceasta generatie ne-a depasit pe noi, noi n-am jucat semifinala si felicitarile mele", a spus Gica Hagi.