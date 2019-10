Gică Hagi vinde Viitorul. Cine sunt noii patroni şi ce se întâmplă cu "Regele"

Gică Popescu, preşedintele celor de la Viiotorul, a dezvăluit că Gică Hagi negociază vînzarea unui pachet majoritar de acţiuni.

"V-am spus că unul dintre obiectivele noastre este acesta, să aducem oameni potenți lângă noi. Am făcut pași importanți, am avut întâlniri în ultimele luni. Sper ca ultimii pași să fie făcuți cât mai repede. Noi dorim să facem acest lucru cât mai repede. Noi am găsit interesul unor oameni cărora le-a făcut proiectul. Important e să se întâmple. Obiectivele vor rămâne aceleași", a spus Gică Popesc, la Digi Sport.

Confom unor surse apropiate grupării de la Ovidiu, 20% din acțiuni vor ajunge la eMAG, alte 20% vor fi controlate de Mobexpert, iar ultimele 20% dintre procente vor ajunge la o puternică firmă de IT din România.