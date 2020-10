Gică Popescu: De fiecare dată, pe 1 ianuarie, eu mă trezeam cu un gând: să fiu mai bun decât Gică Hagi

Gică Popescu și Gică Hagi sunt două nume mari ale fotbalului românesc, ambii au o carieră solidă în spate și au reușit să devină cunoscuți la nivel mondial datorită performanțelor de pe terenul de fotbal.

Deși îi leagă o frumoasă prietenie, care a rezistat de-a lungul anilor, Gică Popescu a recunoscut că îi era greu să accepte momentele în care Gică Hagi era declarat cel mai bun fotbalist al anului. Nu a dezvăluit dacă i-a lipsit ceva pentru a fi mai bun decât Gică Hagi, în schimb, Gică Popescu a ținut să amintească cu ce gând se trezea la începutul fiecărui an și ce efort a depus pentru a se face remarcat pe terenul de fotbal.

"Am reușit de 6 ori să fiu cel mai bun fotbalist al României. De fiecare dată, pe 1 ianuarie, eu mă trezeam cu un gând: să fiu mai bun decât Gică Hagi. Înnebuneam când era ancheta de final de an și ieșea cel mai bun fotbalist el, înnebuneam. Lucrul acesta pe mine m-a motivat enorm. Să mă iau la "trântă" cu cel mai bun fotbalist din istorie a fost o motivație incredibilă și faptul că am reușit să câștig în fața celui mai bun fotbalist român din istorie, de 6 ori, cel mai bun fotbalist al României, pentru mine este o realizare incredibilă. Trofee am câștigat la fel, am câștigat 3 trofee europene eu, 3 mi se pare că are și Gică, am petrecut și am câștigat împreună, făcând performanță la Galatasaray, am câștigat 8 trofee împreună, însă aveam această ambiție ca la finalul fiecărui an să fiu mai bun decât Gică, cu asta mă trezeam și cu asta trăiam tot anul acela. Cu toate acestea, când jucam cu Gică la echipa de club, eram foarte, foarte buni prieteni. Acest duel sportiv a făcut bine și echipelor de club la care am jucat și echipei naționale unde am jucat 15 ani împreună. Această bătălie a performanței, în domeniul sportului, este benefică și ea trebuie să existe.", a spus Gică Popescu.