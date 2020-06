Gigi Becali a dezvăluit pentru ce sumă ar vinde FCSB şi spune că nu ar sta departe de fotbal

"Nu am profit acum pentru că am 6 milioane de euro băgate în club. Dar ca societate sunt pe plus. Dacă vând toți jucătorii, iau 40 de milioane de euro. Dacă dau echipa pe 50 de milioane? Nu. Aș vinde-o pentru 200 de milioane de euro.

Pe 100 de milioane nu aș vinde echipa. Cu 100 de milioane nu o dau pentru că FCSB e în inima românilor, e în inima suporterilor. E o plăcere a oamenilor. Ei mă iubesc pentru că sunt la FCSB. Dar dacă aș da echipa cine ar mai avea grijă de ea? Intră în faliment", a declarat Gigi Becali la ProX.

Într-un sondaj comandat de Gazeta Sporturilor în 2019, FCSB era echipa cu cei mai mulţi fani declaraţi, 40,9%.

