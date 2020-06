CFR CLUJ - FCSB (ora 20:00) LIVE STREAM ONLINE VIDEO în etapa a 3-a din PLAY OFF LIGA 1

CFR CLUJ FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO. Ovidiu Hațegan va arbitra meciul CFR CLUJ - FCSB, ajutat de asistenții Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe. Rezervă va fi Florin Marcu. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, duminică, de la ora 20:00, FCSB CFR CLUJ LIVE STREAM ONLINE VIDEO.

CFR CLUJ FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO. Ștefan Gadola, unul dintre acționarii celor de la CFR CLUJ, dezvăluie că trăiește foarte intens meciurile echipei, mai ales de când aceasta este condusă de Dan Petrescu. Șeful din Gruia este convins că liderul și campioana en-titre va câștiga partida cu FCSB. "Sunt foarte încrezător, absolut! Să sperăm că vom fi veseli. Foarte bine că Gigi Becali a spus că sunt peste noi din punct de vedere valoric. Niciodată n-am să-l contrazic. Dacă așa crede...vom vedea! Va fi victorie pentru noi. Voi spune 2-0. Sper să fie 1-0 la pauză, că Dan Petrescu îmi dă emoții întotdeauna. Aș vrea să avem un avantaj de un gol la pauză pentru că sufăr foarte mult", a declarat Ștefan Gadola. CFR CLUJ - FCSB, meci contând pentru etapa a 3-a din PLAY OFF LIGA 1, se joacă, duminică, de la ora 20:00, LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK PLUS.

CFR CLUJ FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO. Bogdan Vintilă, antrenorul celor de la FCSB, are probleme de lot înaintea derby-ului cu CFR CLUJ. "În momentul în care s-a revenit la antrenamente n-am avut nicio problemă medicală. Ce probleme avem acum nu sunt datorate durității antrenamentelor sau ritmului foarte greu al antrenamentelor. Problemele medicale sunt niște particularități fiziologice ale jucătorilor. La Cristea a fost o mișcare bruscă la o săritură la cap, la Panțîru a fost o microleziune fibrilară la un șut la poartă și la Soiledis este o luxație la un deget de la picior. Deci sunt accidentări în timpuri diferite, în situații diferite, nu consider că este o problemă generală", a spus Bogdan Vintilă înainte de meciul CFR CLUJ - FCSB.

CFR CLUJ FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO. Echipele probabile la meciul CFR CLUJ FCSB

CFR CLUJ: Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, Burcă, Camora - Itu, Bordeianu, Djokovic - Deac, Omrani, Val. Costache. Antrenor: Dan Petrescu.

FCSB: Vlad - Crețu, Planic, Nedelcu, Ov. Popescu - Oaidă, L. Filip, Olaru - Man, Fl. Tănase, Fl. Coman. Antrenor: Bogdan Vintilă.

CFR CLUJ FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO. CFR CLUJ - FCSB, meci contând pentru etapa a 3-a din PLAY OFF LIGA 1, se joacă, duminică, de la ora 20:00, LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGISPORT TELEKOMSPORT LOOKPLUS. CFR CLUJ este lider, cu 4 puncte peste FCSB. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, duminică, de la ora 20:00, LIVE STREAM ONLINE VIDEO FCSB CFR CLUJ.