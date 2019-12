Gigi Becali a scăpat de sechestrul pe avere pus de DNA. Ce spune despre dosarul în care este acuzat de spălare de bani

DNA a pus sechestru pe conturi şi terenuri lui Gigi Becali şi nepotului său, Vasile Geambazi, până la concurenţa sumei de 184.819.120 lei, adică aproape 39 de milioane de euro, într-un dosar ANRP. Cei doi sunt acuzaţi că au obţinut 60 de milioane de euro despăgubiri de la ANRP în baza unei expertize supraevaluate, după ce, în 2006, au cumpărat cu numai un milion de euro drepturile litigioase asupra unui teren de 22 de hectare din Voluntari.

"Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea și dreptul de dispoziție asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate și reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operațiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării și ascunderii sumei de originea ilicită. Aceștia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăți comerciale și ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar", este comunicatul DNA.

"Mi-au pus sechestru pe avere. O să mă duc să-i dau în judecată. Mi-au pus sechestru pe conturile mele, personale, nu au treabă societățile. Mă distrează acțiunile lor, dar în același timp mă si întristează. Într-o săptămână două o să vedeți că se rezolvă totul", spunea Gigi Becali la Digi Sport.

"Da, tată, da.. mă acuză de spălare de bani. Zic ei că am spălat bani cu Vasi. Că el mi-a dat mie 50 de milioane de euro, de la el din cont, și eu i-am dat înapoi, i-am dat 50 de milioane, i-am dat și mai mult. Ce spălare de bani să fie, eu i-am dat cadou, i-am dat cadou. Eu ajut oameni. Ce afaceri are Vasi să-mi dea mie să-i spăl banii? Ce eu sunt nebun să ajut oamenii și să fac pușcărie. Eu am ajutat oameni bolnavi de cancer. Am salvat oameni. Eu fac donații, fac cadou. Sunt bani curați. Ce sunt nebun să spăl bani ca să ajut oameni, să fac eu pușcărie. Eu fac o grămadă de acte de caritate. Ce aflați voi e doar 3% din actele pe care le fac eu. DNA-ul nu mai are ce să facă, nu mai e corupție și trebuie să scoată oameni publici în evidență ca să își justifice existența", a mai spus Gigi Becali.