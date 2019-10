Articol publicat in: Sport

Gigi Becali, AMENDAT DRASTIC! Pentru ce FAPTE GRAVE a fost sancţionat patronul lui FCSB

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Gigi Becali a primit avertisment şi o amendă de 10.000 de lei de la Comisia de Disciplină şi Etică a FRF, după o sesizare a CCA. "Admitere sesizarea formulate de Comisia Centrală a Arbitrilor împotriva pârâtului George Becali. În baza art. 52.2.b coroborat cu art. 54.1 cu aplicarea art. 12, 14bis şi 15 din RD sancţionarea pârâtului George Becali cu Avertisment şi penalitate sportivă de 10.000 lei", este decizia FRF. Tot după o sesizare a CCA, managerul general al FC Dinamo, Florin Prunea, a primit avertisment: "Admitere sesizarea formulate de Comisia Centrală a Arbitrilor împotriva pârâtului Florin Prunea. În baza art. 52.2.a din RD cu aplicarea art. 12, 14bis şi 15 din RD sancţionarea pârâtului Florin Prunea, cu Avertisment". Gigi Becali primeşte o LOVITURĂ DEVASTATOARE. Anunţ de ULTIMĂ ORĂ al AUTORITĂŢILOR Articolele 52.2a şi b şi 54.1 din Regulamentul Disciplinar prevăd următoarele: Articolul 52 – Comportarea jignitoare, calomnioasă şi declaraţii care afectează imaginea fotbalului 1 Fapta unei persoane care prin orice mijloace, cum ar fi gesturi sau cuvinte jignitoare, aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii sau imaginii publice a unei persoane, se sancţionează astfel: a) dacă autorul este un jucător sau antrenor, cu măsura suspendării de la 2 la 6 jocuri; b) dacă autorul este un oficial sau oficial asimilat, cu măsura suspendării de la 2 la 6 luni. 2 Dacă fapta arătată la alin. 1 a fost săvârşită prin intermediul mass-media, sancţiunile vor fi următoarele: dacă autorul este jucător sau antrenor, membru al echipei tehnice ori oficial cu statut de angajat al clubului, cu suspendare de la 4 la 8 jocuri şi, respectiv, de la 8 la 12 jocuri,în caz de recidivă;

b) dacă autorul este oficial asimilat (finanţator, sponsor, alţii asemenea), acesta va fi sancţionat cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni la prima abatere; la fiecare abatere următoare, sancţiunea aplicată oficialului va fi stabilită prin dublarea sancţiunii aplicată anterior, iar clubul de care aparţine această persoană va fi sancţionat cu scăderea a 3 puncte din cele obţinute în campionatul în care participă echipa de categorie superioară. Articolul 54 – Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea 1 Orice persoană care, în mod public, discriminează sau denigrează pe altcineva într-o manieră jignitoare pe motive de rasă, culoare, limbă, religie, sex, origine etnică sau care comite o altă faptă având acest caracter, va fi suspendată pentru 6 jocuri la toate nivelurile, în cazul jucătorilor, echipei tehnice şi antrenorilor şi 4 luni pentru oficiali. În plus, clubul căruia aparţine făptuitorul va fi sancţionat o penalitate sportivă de la 5.000 la 60.000 de lei, la fiecare nouă abatere de acelaşi tip penalitatea urmând a fi majorată cu ½ faţă de cea aplicată anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sancţinat gradual cu programarea jocurilor fără spectatori de la 1 la 4 etape cumulat cu o penalitate sportivă de 60.000 lei. Dacă acesta este un oficial asimilat, penalitatea va fi de la 10.000 la 80.000 de lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi în cazul în care o persoană are un comportament xenofob, ofensator sau care hărţuieşte o altă persoană pe astfel de motive. loading...

