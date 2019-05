Gigi Becali, anunţ de ULTIMĂ ORĂ în privinţa viitorului antrenor al lui FCSB. Prima reacţie a lui Mihai Teja

Gigi Becali spune ca Mihai Teja va fi Massimiliano Allegri de Romania.

"O sa fac Juventus al Romaniei. Asta vreau sa fac! Napoli.. nu prea vad cine sa fie. Poate Craiova! Se poate sa fie! Mihai Rotaru are bani, e destept, e ambitios, pot sa fie ei Napoli. Conteaza foarte mult antrenorul, dar conteaza banii. Nu vedeti Gica Hagi ce-a facut? Dar el nu are bani, el n-are bani. Eu n-am avut antrenor, sa zicem, da? Asa cum am stricat eu, am adus 50% din punctajul Romaniei in Europa. Teja va fi Allegri de Romania. Ce, nu merita Teja? Stai sa vedem, daca ia si campionatul?", a spus Gigi Becali.

Mihai Teja a anuntat deja ca nu e dispus sa se desparta de FCSB: "Gigi Becali mi-a spus ca pot sa plec cand vreau eu. Deocamdata nu plec. Vedem la vara sau cand o sa plec. Dar asa mi s-a transmis, ca pot sa plec cand vreau eu. Asa i s-a transmis si lui Mirel Radoi si a plecat. Asa mi s-a transmis si mie, vedem, eu astazi nu plec, vedem maine-poimaine, in vara, peste un an, nu stiu. Eu nu am avut rezultate mari deocamdata si fiecare pas pe care il fac este important. Nu vreau sa vorbesc acum despre ce jucator voi aduce din vara. Cand o sa ma hotarasc sa raman va voi spune si strategia".