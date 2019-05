Gigi Becali, atac la Dan Petrescu înainte de Astra-CFR: "Ai luat echipa la care au muncit alţii"

Patronul vicecampioanei, Gigi Becali, crede că Dan Petrescu şi echipa sa nu pot ţine pasul până la finalul sezonul şi se vor împiedica la un moment dat, iar FCSB e pregătită să profite.

"Aştept să se arate Baba Pricina. Să se arate Baba Pricina lui Dan (Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj - n.r.). Nu poate aşa la infinit să nu i se arate. În loc să-ţi vezi de treaba ta, că eşti primul, că ai cinci puncte...

Păi tu ai ce ai cu FCSB? Ai venit la echipa asta la care au muncit alţii. De aia a şi luat-o. Şi atunci, Baba Pricina se arată, că nu e chiar aşa, să vii să iei tu titlu. Nu cred că bate pe Craiova, apoi îi spulberăm pe Arena Naţională", a spus Becali, la Pro X.



După victoria de la Craiova, Gigi Becali visează din nou la titlu. Mai mult decât atât, patronul roş-albaştrilor e convins că, înaintea meciului direct cu CFR, din ultima etapă, echipa lui Mihai Teja va avea avans în clasament.

"Până acum nu am avut emoţii, până la meciul ăsta. Vă dau cuvântul meu de onoare, nu am putut să mă mai stăpânesc. Am obosit de emoţii, acum vreau să mănânc ca să îmi revin. Emoţiile mi-au luat toate forţele, ca pe vremuri. Înainte de meciul cu CFR, eu vreau să am un punct în faţă. O să fie bătuţi astea două etape şi noi o să avem nevoie de meci egal. Aşa vreau eu.

Astra o să aibă ambiţie, pentru că au fost jigniţi. Dani Coman e foarte ambiţios, să îi jigneşti aşa, că s-au dat la o parte cu FCSB. Dani Coman îi motivează, de aceea zic de el. Luni seară se arată Baba Pricina prima dată, o să vedeţi", a spus Becali.