Gigi Becali, atac la Mihai Teja. "De când a venit el nu mai stau ăştia în ghete"

"Eu sunt dispus să-i acord șansa lui Teja să înceapă și sezonul viitor. Dar mă pune pe gânduri ce văd, nu mai jucăm nimic. De când a venit el nu mai stau ăștia în ghete deloc.

Poate nu are nici metodele, nu știu. Sunt eu dispus, dar nu înțeleg ce se întâmplă. Dar ce mă fac? Dormim pe teren, nu am fost niciodată atât de slabi", a spus Gigi Becali, la Pro X.

Chiar dacă pare ieșită din lupta pentru titlu, FCSB a înregistrat o singură înfrângere sub comanda lui Mihai Teja (1-2 cu Viitorul). În rest, roș-albaștrii și-au trecut în cont cinci victorii și cinci egaluri. FCSB mai are de jucat în ultimele patru etape cu Astra, U Craiova, Sepsi şi CFR Cluj. Are nevoie de un parcurs perfect şi de două eşecuri ale trupei din Gruia pentru a cuceri primul titlu după patru ani.

Clasament: