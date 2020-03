Gigi Becali, decizie ŞOC referitoare la FCSB: "Închid televizorul! Treaba lor, să facă aşa cum vor"

Întrebat despre rezultatul de egalitate al echipei sale, scor 2-2, în compania celor de la FC Botoșani, Becali a afirmat că nu mai este supărat, Mai mult, finanțatorul "roș-albaștrilor" a declarat că atitudinea sa se va schimba odată cu Sfintele Sărbători.

"Normal că mi-a trecut supărarea. Am fost la slujba de iertare, de azi încolo cer iertare în fața tuturor dușmanilor, în special în fața oamenilor din fotbal. Nu mai supăr pe nimeni, nu mă mai cert cu nimeni. Fotbaliștii greșesc pentru că sunt oameni.

Mâine dimineață începe Postul, văd meciurile și atât. În rest, la revedere! Văd meciul și închid televizorul. Va fi liniște la echipă. Treaba lor, să facă ce vor!

Eu mă împac cu toată lumea, dar nu pot obliga pe cineva să se împace cu mine. Talpan nu are inima învârtoșată, are inimă bună, doar că are o iubire de sine. Nu vreau să-l caracterizez, nu vreau să-l judec", au fost cuvintele lui Gigi Becali la Realitatea Plus.

După Botoșani - FCSB, Gigi Becali a glumit că a fost totul aranjat cu Valeriu Iftime

Gigi Becali a făcut haz de necaz după remiza de la Botoșani și a glumit pe seama faptului că partida ar fi fost una aranjată cu patronul moldovenilor.

"Păi da, așa a fost convenția. Așa am vorbit cu Iftime (n.a. - Valeriu Iftime, patronul de la Botoșani) , să se dea fundașii centrali la o parte și să dăm noi al doilea gol. (...)

Ce am vorbit eu cu Iftime s-a făcut. Dar după aia am vorbit cu el la pauză, hai, domne', să facem egal. Din cauză că jucăm prost, facem haz de necaz.

Măcar să râd și eu de alți oameni. Oricum râdeam la pauză, să nu mă mai supăr, să nu mă enervez", a spus finanțatorul FCSB, în direct la Digi Sport Special.

După egalul din Moldova, FCSB a ajuns la 23 de puncte și este pe poziția a treia, la trei puncte de CFR Cluj.