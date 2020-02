Gigi Becali, despre dosarul de spălare de bani: Am rămas BLOCAT când am citit

Pe numele lui Gigi Becali a fost deschis un nou dosar, de data asta pentru spălare de bani. Acesta spune ca este santajat, hartuit de procurorii anticoruptie, dupa ce a fost instiintat de către banca unde isi tine economiile, ca trebuie sa isi mute banii.

Dosarul lui Becali este instrumentat de procurorul Radu Ionescu.

"Trebuie făcut ceva în ţara asta. Nu poţi să pui procuror un stagiar, un copil să se dea mare, să facă tâmpenii. Omul asta trebuie să plătească. Oamenii astia trebuie sa dispara. Am făcut şi eu ceva în ţara asta. Să pui pe un copil să-şi bata joc, sa faca niste acuzatii mincinoase...

O să plec şi gata. Dacă e nevoie plec şi din ţară. Banii mei provin din afaceri cu terenuri, sunt bani curaţi. De ce să spăl bani dacă eu îi donez. Nu sunt bani furaţi. Am scris şi in declaraţie: 45 de milioane i-am donat statului roman, iar ceilalţi 60 de milioane toţi s-au dus pe donaţii la biserici şi la spitale, nu mi-a transferat mie".

Nu e normal dupa 9 ani, e razbunare. Cum un procuror stagiar poate judeca un dosar asa de greu. Sunt judecatori de mai multe feluri. El e de sectorul 4 si delegat. Nu e ok, dar asa e legea. Va spun ca sa intelegeti. E vorba doar de acuzatie de spalare de bani. Banii sunt cei de la Înalta Curte pe titlu de despagubire de statul roman.Nimic trafic de influenta, doar spalare de bani dati de statul roman.

Eu am ramas blocat cand am citit. Domne tu spui ca am spalat banii, ca i-am schimbat in euro ca sa ii ascund? atata nebunie a avea 70 de mil de lei, i-am schimbat in euro si i-am ascuns. Şeful DNA trebuie sa masuri. Sunt in banca acolo. Pentru asta sunt acuzat de spălare de bani, ca am schimbat leii in euro, ca i-am pus in cont: dobandire, ascundere si disipare", a spus Gigi Becali la România TV.

Reamintim că Gigi Becali trebuie să-şi mute toţi banii pe care îi avea la Raiffeisen Bank, din cauza anchetelor DNA.