Gigi Becali, despre românii care evită carantina: "Omul doar de frică ştie. Şapte ani închisoare şi nu le mai dai nici tratamentul"

Gigi Becali a declarat că soluţia pentru românii care vin din ţări declarate de risc şi mint, pentru a nu intra în carantină, este înăsprirea pedepselor.

"Eu stiu ca omul numai de frica stie. Acum, cum au propus procurorii, nu doi ani, ci sapte ani de puscarie si nu le mai dai nici tratamentul. Cand faci lucrurl asta tu deja esti criminal. Pai daca imprastii moarte, nu esti criminal? Nu avem nevoie de oameni d-astia, care vor sa imprastie boala. Nu e frica de boala, ca omul care isi iubeste aproapele nu face asa ceva, prefera sa moara el. Eu, daca as avea, as cere sa ma izoleze si poate mor singur, ca am dragoste. Din cauza celui de la Gerota s-au imbolnavit 50-60 de oameni.", a spus patronul FCSB.

Becali ajută şi un spital din Rădăuţi şi a cerut începerea producţiei de măşti: "Am dus scaune, paturi, televizoare, calculatoare"

Întrebat despre donaţiile pe care le face către spitalul Matei Balş din Bucureşti, acesta a anunţat că deja a procurat materialele pe care le promisese şi sunt în drum spre spital.

"Masina cu 2000 de combinezoane deja e in drum spre Matei Bals, am platit vreo 50.000 de euro sau 60.000. O sa trimit si la Radauti masti si combinezoane. Ma gandesc ce nenorociti sunt oamenii, incearca sa speculeze boala oamenilor, ma suna la palat ca au masti, sa le cumpar. Am comparat preturile, sunt dublu. Dublu accept sa dau.", a completat Becali.

Becali a vorbit şi despre nevoia întoarcerii spre credinţă şi avertizează că îndepărtarea de Dumnezeu nu poate să aducă nimic bun, în contextul în care slujbele religioase se ţin în afara bisericilor, pentru a reduce riscul de răspândire a coronavirusului.

"Cea mai mare durere a mea e ca azi am fost la biserica si am facut slujba afara. L-am izolat pe Hristos. Liturghia si slujbele au facut ca in Romania sa nu avem atatia infectati. In vremea asta mai mult trebuie sa ne rugam, nu sa-l indepartam pe Dumnezeu.", a încheiat latifundiarul din Pipera.