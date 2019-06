Gigi Becali, jigniri la adresa şefilor CSA Steaua. Limbaj INCALIFICABIL folosit de patronul lui FCSB

Gigi Becali a folosit un limbaj scandalos.

"Ce fac cei de la CSA, e o chestie penală. Ei nu au voie. La un moment dat, când promovează, trebuie să dea echipa. Acum cheltuie bani mulți și dacă ajung în Liga 1 trebuie s-o dea un privat. Bagă bani de la buget pentru a da echipa unui patron. Chiar dacă vor câștiga procesul cu mine, banii nu se duc la ei, ci în bugetul Ministerul Apărării. Nu-l iau cei de la CSA. Unii s-au dus pe acolo gândidu-se că iau banii de la mine. Dar nu pot câștiga. Dacă nu au făcut fotbal, cum să ceară prejudiciu? Ce pagubă le-am adus eu? Ei au pus marca pe pieptul unora și au produs pagubă. Cum să ceri prejudiciu dacă tu ai produs pagubă? Înseamnă că ai ceva ceva la cap, rahat la cap. Ai ceva spart în cap, rahat. Nu?", a declarat Gigi Becali.

"FCSB are cea mai frumoasă marcă. Vreau numele Steaua București! O să-l câștigăm. De marcă nu e nevoie", a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali a vorbit și despre o posibilă reconciliere cu cei de la CSA Steaua, explicând că doar un ministru al Apărării ar putea să oprească procesele intentate de Florin Talpan și CSA Steaua: "Nu ai cu cine să te înțelegi. Poate vine un ministru care zice "Ia vino, Talpane! Am înțeles că Steaua are coeficient și poate aduce în România 50 de milioane și mai poate Becali să mai vândă de alte milioane. Tu ce vrei? Să distrugi un brand românesc? Tu ești în Liga 4. Care e scopul tău? Eu sunt ministru de armată, sunt naționalist, am sânge de român și nu permit mizeria ta! Retrage toate procesele și ia vino domnule Becali și ia totul înapoi!". E posibilă o înțelegere, cu pace. De ce nu-l lași pe Becali să ne reprezinte în Europa? Ai ceva spart la cap? Ai rahat? Dacă ai rahat, ți-l scoatem noi! Dar trebuie un ministru de apărare, care să fie bărbat. Se poate, dacă vine PNL la putere. Găsim acolo pe cineva. Se poate și acum, că a plecat Dragnea".