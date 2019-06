Gigi Becali l-a angajat pe Alexandru Tudor la FCSB. Fostul arbitru a luat deja prima măsură, a interzis televizoarele în camere

Gigi Becali a oferit primele detalii legate de rolul pe care Alexandru Tudor îl va avea la club. "Va fi un fel de ochiul meu aici, în Academie, în special, și chiar în tot clubul. Va fi un fel de supervizor. Tot ce i se pare în neregulă și trebuie corectat, vom corecta. Văd că știe mai multe despre administrarea fotbalului, despre academii, chiar dacă nu are experiență. Știe foarte multe lucruri despre ceea ce înseamnă strategia clubului, cât trebuie să fie udată iarba, viteza de joc, în functie de cât de udă e iarba. Și e un om deștept, corect, drept.

În primul rând asta, că e bisericos. Am încredere în omul pe care mi l-a lăsat Dumnezeu. Mă întâlnesc cu el în fiecare zi la biserică. Va merge în fiecare zi acolo, după care, după 10:30, va veni la club. Mai întâi la Dumnezeu și mai apoi la club. Am venit cu Sandu ca să ne consultăm unde facem biserica. O să o facem în față la vestiare. Am încredere mai multă în el decât în mine", a declarat Gigi Becali.

Fostul arbitru a luat deja o primă decizie la FCSB. El l-a convins pe Gigi Becali să interzică televizoarele în camere. "Nu mai există televizoare în cameră la Academie, a fost ideea lui Tudor. Va fi un singur televizor în sala de lectură. Camerele sunt numai pentru odihnă", a mai spus Gigi Becali.