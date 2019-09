Gigi Becali, MĂSURĂ-ŞOC înainte de CRAIOVA - FCSB. Toţi jucătorii sunt OBLIGAŢI să treacă TESTUL

FCSB va juca, duminică, în deplasare, la Craiova, derby-ul etapei a 9-a din Liga 1.

"Astăzi se face cântar şi cine are mai mult de două kile în plus nu joacă. Dacă greutatea e 70 de kilograme şi ai 72, poţi să joci, dacă ai 72 şi jumate, nu mai joci. Dacă ai mai mult de două kile în plus, nu joci. Nu joci titular, stai rezervă. În funcţie de cântar se fac titularii. Numai Gnohere, altul nu mai există. Pintilii nu are peste două, are cam acolo, la două kile. Dacă are peste două jumate, la revedere şi cu el", a declarat Gigi Becali la Pro X.

Gigi Becali a mai spus că atacantul Juvhel Tsoumou a semnat un contrcat pe câteva luni, cu posibilitatea prelungirii înţelegerii: "Tsoumou a semnat cu opţiuni. Ştiţi cum semnez eu de acum încolo jucătorii, cu opţiuni. Dacă vrei, trebuie să meriţi. Nu vine la Steaua să semneze pe doi ani, pe şapte ani, nu, cu opţiuni, patru luni, şase luni. Meriţi, două contracte îţi fac!".

Gigi Becali l-a lăudat pe antrenorul Craiovei, Victor Piurcă, despre care a supus că este printre cei mai buni tehnicieni din ţară.

"Am aşteptări să câştigăm meciul, să luăm trei puncte, pentru că din punct de vedere valoric avem cel mai valoros lot. Ne aşteptăm să jucăm pe măsura valorii lotului, nu vreau să zic mai multe că nu mai vreau să mă mai laud, să mă mai trufesc, se supără Dumenzeu după aia. Mă aştept să jucăm la valoarea lotului, cine e mai bun să câştige. Nu poţi să-l compari pe Piţurcă cu antrenorii care sunt acum în România. Piţurcă e mult mai mare ca ei, fără să-i jignesc pe alţii. Bine, în afară de Hagi. Hagi e numărul 1. Asta e valoarea, Hagi, Piţurcă şi Dan Petrescu", a spus Gigi Becali.