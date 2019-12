Gigi Becali s-a răzgândit: nu mai emigrează în Grecia. Motivul care l-a convins să rămână în România

Gigi Becali a renunțat la ideea emigrării în Grecia, după ce judecătorii i-au ridicat sechestrul impus de către DNA pe o parte din averea sa.

Gigi Becali dezvăluie de ce va emigra în Grecia. "Am cerut cetăţenie! Nu vreau să fiu în puşcărie când mi se nasc nepoţii" VIDEO

"Am vrut să îmi protejez toată familia, atunci când un procuror, un puști de vreo 30 de ani a făcut un abuz. Dacă judecătorul mi-a făcut dreptate, înseamnă că patria care îmi protejează familia e patria mea. Adică rămân în România. Am fost intrigat de mizeriile și minciunile pe care le-a scris procurorul DNA.(...) Atunci m-am răzgândit. Dar luasem decizia de a lua cetățenie dublă pentru toată familia mea", a declarat Gigi Becali la Antena 3.

Gigi Becali va fi bunic. Cum a aflat că fiica sa este însărcinată şi care a fost prima reacţie

"Am avut nişte probleme şi văd că încă le am, mi-a zis şi familia, hai să ne mutăm din ţara asta! Păi, dacă nu pot să-mi protejez familia... M-am dus în Grecia, m-am interesat, o să-mi iau cetăneţenie. Şi eu, şi toată familia! Păi, am ajuns să stau la cheremul unui procuror, un puşti, că vrea el să se afirme şi inventează acuzaţii... E prejudiciu? Bine, mă, plătesc prejudiciu şi fac puşcărie în Grecia! În Grecia se pune o brățară, nu faci pușcărie! Acolo faci pușcărie doar dacă dai în cap, omori!", a spus Gigi Becali la România TV.