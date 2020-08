Gigi Becali, reacţie vehementă în direct: "Eşti prea prost! Mai bine stai acasă, nebunule!"

Declinul financiar al FCSB se datorează tocmai ratării în ultimii doi ani a participării în cupele europene şi faptului că, în aceste condiţii, jucătorii nu au mai avut o platformă de prezentare importantă, astfel că transferurile spectaculoase au lipsit şi ele.

"Îmi e și mie teamă! Nu se știe ce va fi cu lumea. A fost bombă în Beirut, COVID, cutare... Nu se știe ce va fi. Fac și eu transferuri mai cu frică. Îmi e teamă. Toată lumea e în degringoladă, și eu sunt în degringoladă în ceea ce privește fotbalul. Nu că nu mai dau bani mulți, nu dau bani deloc pentru transferuri! Sunt 11 milioane de euro cu care am împrumutat clubul. Am ajuns la prea multe...

Eu am crezut că eram pe minus cu 5 sau cu 6 milioane, dar când am verificat am aflat că erau 11 milioane! Asta e nebunie curată! Cum să dai 11 milioane de euro și să nu mai recuperezi banii ăștia niciodată?! Nu că e nebunie, ești prea prost! Mai bine stai acasă, nebunule! Cum să arunci banii, milioane de euro, la fotbal? Ai băut gaz?! Eu nu am băut gaz! Acum aștept să văd. Ce îmi trebuie mie, ca să fiu încurajat, e o calificare sau să vând un jucător ca să scot banii", a declarat Gigi Becali la Pro X.

